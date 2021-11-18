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2021.11.18 17:24

Миграция и социальные проблемы: что происходит в белорусских регионах?

Deutsche Welle2021.11.18 17:24
Гомель
Гомель / Shutterstock.com

Миграция, снижение социальных стандартов, зачистка "третьего сектора". DW - о том, как политический кризис сказался на жизни белорусских регионов.

Беларусь больше года живет в условиях острого политического кризиса. Насколько его влияние заметно в регионах? Какие тенденции отмечают эксперты? О чем говорит исследование проблем и страхов жителей регионов?

Борьба с "крамолой" вместо решения повседневных проблем

"Было пять урбанистов, остался один, было двенадцать независимых журналистов (в городе - Ред.), сейчас два, и те практически ничего не могут делать", - отметил во время онлайн-дискуссии о будущем белорусских регионов общественный активист из Гомеля Евгений Меркис. Он уверен, что одна из главных проблем - потери человеческого потенциала из-за вынужденной миграции активистов и экспертов.

Меркис также обращает внимание на снижение в последнее время в регионах социальных стандартов. Если раньше государство стремилось поддерживать чистоту на улицах, состояние дорог, не было проблем с общественным транспортом, то сейчас, говорит он, качество таких услуг значительно просело. Нет и взаимодействия с чиновниками, которые могли бы способствовать решению этих проблем, но вместо этого занимаются борьбой с инакомыслием.

"Чиновники, которые были способны что-то делать, брать на себя ответственность, просто переведены в режим ожидания, самая главная миссия - не делать город лучше, а вычищать какую-то крамолу, - говорит Меркис. - Меньше возможностей анализировать ситуацию, следить за какими-то обращениями, петициями. В 2018-19 годах чиновники все-таки как-то должны были реагировать на такие вещи".

Одновременно в регионах стало и меньше общественных организаций, способных обратить внимание чиновников на существующие проблемы. По словам еще одной участницы дискуссии, активистки из Витебска Станиславы Терентьевой, первый кризис, с которым столкнулись НГО - коронавирус. Еще одним вызовом стали репрессии против гражданских активистов после президентских выборов 2020 года.

"Если говорить о регионах, то активисты были на виду, если надо было кого-то наказать, то наказывали того, кто уже известен. Многие уезжали, потому что на них давили, их преследовали разными способами: не только задержания, обыски, но и информационная война, когда о них писали, снимали фильмы. В июле 2021 года произошла зачистка НГО. Причем, неважно, занимаешься ты экологией или гендерными вопросами, ты все равно мог попасть под эту машину", - рассказывает Терентьева.

Санкции негативно скажутся на белорусских регионах

В свою очередь директор Центра новых идей Антон Родненков обратил внимание на невозможность реализовывать в Беларуси европейские проекты, которых было довольно много в предыдущие годы. По его словам, это способствовало улучшению качества инфраструктуры. А теперь, кроме прямых потерь от того, что проекты не будут реализованы, утрачены и возможности для западной экспертизы, подходов и практик, которые так или иначе начинали применяться в Беларуси.

Антон Родненков также считает, что негативно на белорусских регионах скажутся европейские санкции, и речь не только о моногородах. Несмотря на то, что с каждым годом градообразующие предприятия становились все менее прибыльными и рентабельными, средние зарплаты на них все равно были выше, чем в соседних регионах.

"Санкций бьют по моногородам, которые являются региональными драйверами, люди из соседних районов едут туда работать, - говорит Родненков. - Будет два удара: первый по моногородам, второй - когда уменьшаться поступления в республиканский бюджет, уменьшаться и дотации. Санкции могут ударить как по региональным лидерам, так и по региональным аутсайдерам".

Что говорят опросы общественного мнения в Беларуси?

Антон Родненков - автор исследования, посвященного проблемам и страхам жителей белорусских регионов. В конце июня 2021 года Центр новых идей и Народный опрос провели анкетирование представителей активной части протестной аудитории. Как отмечает Родненков, хоть мнение респондентов и очевидно более политически ангажированное, но все равно позволяет хорошо разобраться в отличиях между разными типами регионов.

"Несмотря на то, что экономическая депрессия и деградация социальных услуг интересуют белорусов не меньше, чем политический кризис, политические проблемы во многом ощущаются как узловые, из которых и проистекают последующие вызовы", - говорится в исследовании. Также опрос показал, что политический кризис усилил экономические вызовы, сделал процесс самоподдерживающимся.

"У заметной части общества произошел тотальный подрыв доверия к государственным институтам. Слабая экономика и неэффективные государственные институты приведут к неизбежному ухудшению социальной сферы, - пишет Родненков. - Белорусы будут все больше становиться недовольными и разозленными жизнью в Беларуси".

DW

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