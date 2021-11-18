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2021.11.18 14:45

Латвия отмечает день провозглашения независимости: мероприятия в Риге

Новая газета – Балтия2021.11.18 14:45
Рига
Рига / J. Stacevičius/LRT

18 ноября Латвия отмечает 103-ю годовщину провозглашения независимости. Праздник проходит в условиях пандемии коронавируса: в Риге не будет крупных массовых мероприятий. Однако небольшие мероприятия будут доступны вживую.

Мероприятия по ковид-сертификату

Некоторые учреждения культуры проведут праздничные концерты, попасть на которые можно по ковид-сертификату:

- Концерт «Ты - Латвия состоится во Дворце культуры ВЭФ. Выступят оркестр «Рига», дирижер Валдис Бутанс, солисты Гунта Гелготе, Иева Парша, Рихардс Мачановскис и аккордеонист Артурс Новикс.

- В Зале Кокарсов Большой сцены Межапарка выступят фольклорные коллективы из регионов Латвии.

- Дом Рижского латышского общества приглашает всех желающих на выступление «Затронутые вечностью» актера Мартиньша Вилсонса, композитора Яниса Лусенса и флейтистки Эвии Мундециемы.

- Дворец культуры «Зиемельблазма» в праздничный вечер приглашает на выступление ансамбля Melo-M.

Световые инсталляции и украшения города

В этом году в Риге и других городах Латвии здания подсвечены в цвета флага, на улицах установлены световые инсталляции. 18 ноября НВС поднимут в небо над Старой Ригой самолеты и вертолеты. Летательные аппараты оставят в небе красно-бело-красные дымовые полосы — в цвет государственного флага, передает Rus.delfi.lv.

До 22 ноября на самых высоких башнях Латвийского государственного центра радио и телевидения в 15 городах страны подняты государственные флаги.

C 18 ноября в Риге установлены четыре объекта фестиваля света Staro Rīga. Среди них — «Черная звезда» в Виестурдарзсе, «Пространство струн времени» в парке Зиемельблазмы, «Левитация — медитация» в парке Марупите, «D[r]ive in Light» по дороге в аэропорт Спилве.

«Новая газета — Балтия»

# Культура
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