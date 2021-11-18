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2021.11.18 14:55

МВД Литвы: журналистам разрешат работать ближе к границе

BNS, LRT.lt2021.11.18 14:55
Литовские пограничники около границы с Беларусью
Литовские пограничники около границы с Беларусью / Reuters

В ближайшее время журналистам в Литве разрешат работать ближе к границе с Беларусью – действовавшее до сих пор ограничение в один километр будет отменено приказом главы Службы охраны госграницы Литвы (СОГГЛ).

«Пограничники стали первым государственным щитом в гибридной войне, с которой мы столкнулись, но в этой войне, организованной белорусским режимом, мы должны отражать не только физические, но и информационные атаки», - заявила министр внутренних дел Агне Билотайте в комментарии, полученном BNS в четверг.

«Чтобы защититься от этих нападений, мы отчаянно нуждаемся в силе и помощи средств массовой информации, поэтому мы корректируем работу журналистов на время чрезвычайной ситуации, чтобы общественность страны и мира имела максимально оперативную и объективную информацию о гибридной агрессии белорусского режима. Я верю, что, сотрудничая, мы вместе защитим наше государство», – добавила она.

По информации Министерства внутренних дел, журналисты по-прежнему будут обязаны соблюдать дистанцию ​​100 метров и не находиться на дороге для патрулирования, которая используется официальным транспортом.

В МВД заявляют, что изменение процедуры готовится и должно вступить в силу в течение нескольких рабочих дней.

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