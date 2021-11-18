В четверг в Литве начинает работу представительство Тайваня. Об этом сообщило Министерство иностранных дел Тайваня.

Открытие представительства открывает "новый и многообещающий куср двухсторонних отношений Тайваня и Литвы", говорится в сообщении.

Главой представительства назначен Эрик Хуанг, который также возглавляет представительство Тайбэя в Латвии.

Решение Литвы разрешить представительству острова действовать от имени тайванцев Тайваня возмутило Китай, протестующий против любых его попыток действовать как независимое государство.

В других частях мира представительства острова действуют от имени Тайбэя, поскольку устоялось международное соглашение о том, что такое название не противоречит политике "единого Китая" и не позволяет трактовать Тайвань как отдельное государство.