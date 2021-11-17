Правительство: паспорт возможностей будет выдаваться детям в возрасте от 12 лет

Правительство Литвы в среду решило изменить некоторые условия выдачи паспорта возможностей. Отныне у него будет срок годности, и он будет выдаваться детям в возрасте от 12 и старше.

«Однако если школа ведет детей в кинотеатр и это неотъемлемая часть образования, паспорт возможностей и там не потребуется», - пояснил министр здравоохранения Арунас Дулькис.

Правительство решило, что необходимо изменить и условия выдачи паспорта возможностей. Было решено, что ковидный сертификат будет действителен в течение 7 месяцев, или 210 дней. По истечении этого срока, как ранее пояснила премьер-министр Ингрида Шимоните, жителю необходимо пройти тест на антитела.

Если в организме еще достаточно антител, результаты анализов будут записаны и сертификат будет продлен. Если в организме слишком мало антител, человек для получения паспорта возможностей должен будет пройти вакцинацию третьей дозой. Такие изменения вступят в силу с 28 декабря.

Кроме того, с 1 декабря паспорт возможностей не будет выдаваться после сдачи теста на антиген COVID-19. Люди, не привитые или не переболевшие COVID-19 и желающие получить документ, должны будут проходить ПЦР-тест. Кроме того, результат отрицательного теста будет действовать уже не 48, а 72 часа.

С сегодняшнего дня все взрослые жители могут быть вакцинированы против COVID-19 бустерной вакциной. Вакцины Pfizer и Johnson and Johnson можно вводить через четыре месяца после последней прививки, а вакцину Moderna через шесть месяцев. Вакцина производства Astra Zenekа для ревакцинации не используется.