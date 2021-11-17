Новости

2021.11.17 16:20

Правительство: паспорт возможностей будет выдаваться детям в возрасте от 12 лет

LRT.lt2021.11.17 16:20
Паспорт возможностей
Паспорт возможностей / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Правительство Литвы в среду решило изменить некоторые условия выдачи паспорта возможностей. Отныне у него будет срок годности, и он будет выдаваться детям в возрасте от 12 и старше.

«Однако если школа ведет детей в кинотеатр и это неотъемлемая часть образования, паспорт возможностей и там не потребуется», - пояснил министр здравоохранения Арунас Дулькис.

Правительство решило, что необходимо изменить и условия выдачи паспорта возможностей. Было решено, что ковидный сертификат будет действителен в течение 7 месяцев, или 210 дней. По истечении этого срока, как ранее пояснила премьер-министр Ингрида Шимоните, жителю необходимо пройти тест на антитела.

Если в организме еще достаточно антител, результаты анализов будут записаны и сертификат будет продлен. Если в организме слишком мало антител, человек для получения паспорта возможностей должен будет пройти вакцинацию третьей дозой. Такие изменения вступят в силу с 28 декабря.

Кроме того, с 1 декабря паспорт возможностей не будет выдаваться после сдачи теста на антиген COVID-19. Люди, не привитые или не переболевшие COVID-19 и желающие получить документ, должны будут проходить ПЦР-тест. Кроме того, результат отрицательного теста будет действовать уже не 48, а 72 часа.

С сегодняшнего дня все взрослые жители могут быть вакцинированы против COVID-19 бустерной вакциной. Вакцины Pfizer и Johnson and Johnson можно вводить через четыре месяца после последней прививки, а вакцину Moderna через шесть месяцев. Вакцина производства Astra Zenekа для ревакцинации не используется.

# Литва
Mums svarbus tikslumas ir sklandi tekstų kalba. Jei pastebėjote klaidų, praneškite portalas@lrt.lt
Мигранты на литовско-белорусской границе
36 мин. назад

Собака литовского пограничника укусила мигранта

Коронавирус в Германии
1 ч. назад

Пять причин, по которым в Германии взлетела заболеваемость COVID-19

Ассоциативное фото
1 ч. назад

Разговор с мамами литовских ЛГБТ-людей: раньше моя дочь была патриоткой, а теперь хочет переехать

Мигранты в Литве
2 ч. назад

Литву добровольное покинули 200 мигрантов, 54 - принудительно

Белла Фокс
8
3 ч. назад

Бежавшая после Окрестина в Литву белоруска: для решения миграционного кризиса нужен диалог, но можно ли его вести с Беларусью?

8
Вильнюс
5 ч. назад

В Литве - 2151 новый случай заражения коронавирусом

Александр Лукашенко
5 ч. назад

"Лукашенко добился очевидного успеха". Эксперты - о звонке канцлера Лукашенко

Тестирование на COVID-19
6 ч. назад

В Литве новый порядок изоляции: что нужно знать?

Проверка паспорта возможностей в ТЦ
7 ч. назад

Кабмин Литвы решит вопрос о паспорте возможностей для детей

М. Навицкене
Интервью ЛРТ
7 ч. назад
Интервью ЛРТ

Министр Навицкене: работающие «в тени» безработные будут вычеркнуты из реестров

Тестирование на COVID-19
2021.11.17 10:25

В Литве новый порядок изоляции: что нужно знать?

Белла Фокс
8
2021.11.17 13:34

Бежавшая после Окрестина в Литву белоруска: для решения миграционного кризиса нужен диалог, но можно ли его вести с Беларусью?

8
Вильнюс
2021.11.17 11:37

В Литве - 2151 новый случай заражения коронавирусом

Проверка паспорта возможностей в ТЦ
2021.11.17 09:22

Кабмин Литвы решит вопрос о паспорте возможностей для детей

А.Лукашенко
2021.11.16 16:45

Süddeutsche Zeitung. Страшный сон Европы

Александр Лукашенко
2021.11.17 11:28

"Лукашенко добился очевидного успеха". Эксперты - о звонке канцлера Лукашенко

Мигранты на польско-белорусской границе
2021.11.17 08:47

В Беларуси 850 мигрантов разместили в логистическом центре неподалеку от границы с Польшей

На польско-белорусской границе
2021.11.16 17:37

Польша обвинила белорусских силовиков в вооружении мигрантов

Мигранты в Литве
2021.11.17 14:04

Литву добровольное покинули 200 мигрантов, 54 - принудительно

М. Навицкене
Интервью ЛРТ
2021.11.17 09:16
Интервью ЛРТ

Министр Навицкене: работающие «в тени» безработные будут вычеркнуты из реестров