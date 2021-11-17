Новости

2021.11.17 14:04

Литву добровольное покинули 200 мигрантов, 54 - принудительно

BNS, LRT.lt2021.11.17 14:04
Мигранты в Литве
Мигранты в Литве / E. Blaževič/LRT nuotr.

В ближайшую неделю около 80 мигрантов, находящихся в Литве, намерены добровольно вернутся в страны происхождения.

«Около 80 человек будут добровольно возвращены на следующей неделе», – сказал в среду на заседании комитета Сейма по национальной безопасности и обороне заместитель министра внутренних дел Арнольдас Абрамавичюс.

По его словам, иракские консулы в настоящее время находятся в Литве и готовят для этих лиц дорожные документы.

По данным Министерства внутренних дел, в общей сложности более 200 иностранцев, прибывших в Литву незаконно, добровольно покинули страну, 54 были возвращены принудительно. Принято решение о депортации еще 212 мигрантов, поскольку они не подали заявления о предоставлении убежища в Литве.

По словам А. Абрамавичюса, на данный момент рассмотрено около 2,1 тыс. ходатайств о предоставлении убежища, восемь из которых были удовлетворены.

В этом году литовско-белорусскую границу нелегально пересекли более 4 тысяч мигрантов.

Они в любое время могут обратиться с просьбой о возвращении в страну происхождения. Литва при помощи Международной организации миграции покупает для таких лиц авиабилеты и оказывает финансовую поддержку в размере 300 евро.

# Литва
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