В Литве - 2151 новый случай заражения коронавирусом

За минувшие сутки в Литве был выявлен 2151 новый случай заражения коронавирусом, от этой болезни скончались 19 человек, сообщил в среду Департамент статистики.

16 скончавшихся не были привиты или прошли неполный курс вакцинации.

Уровень заболеваемости в Литве за 14 дней составил 1188,3 случая на 100 тысяч жителей.

За последние сутки 2390 человек в стране были привиты первой дозой вакцины от COVID-19. В целом за сутки были привиты 10,9 тыс. человек. С начала вакцинации первой дозой вакцины в Литве привито около 66% населения.

В общей сложности в Литве от COVID-19 скончались почти 6,4 тыс. человек, из них 414 были полностью привиты.

В больницах на лечении находится 1747 человек, из них 154 – в реанимации.

За минувшие сутки было сделано 15,9 тыс. ПЦР-тестов и 7,1 тыс. тестов на антиген COVID-19.

Всего с начала пандемии COVID-19 в Литве коронавирусом переболели почти 448 тыс. человек, из которых 24,6 тыс. человек по-прежнему больны.