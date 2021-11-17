В Литве - 2151 новый случай заражения коронавирусом

За минувшие сутки в Литве был выявлен 2151 новый случай заражения коронавирусом, от этой болезни скончались 19 человек, сообщил в среду Департамент статистики.
16 скончавшихся не были привиты или прошли неполный курс вакцинации.
Уровень заболеваемости в Литве за 14 дней составил 1188,3 случая на 100 тысяч жителей.
За последние сутки 2390 человек в стране были привиты первой дозой вакцины от COVID-19. В целом за сутки были привиты 10,9 тыс. человек. С начала вакцинации первой дозой вакцины в Литве привито около 66% населения.
В общей сложности в Литве от COVID-19 скончались почти 6,4 тыс. человек, из них 414 были полностью привиты.
В больницах на лечении находится 1747 человек, из них 154 – в реанимации.
За минувшие сутки было сделано 15,9 тыс. ПЦР-тестов и 7,1 тыс. тестов на антиген COVID-19.
Всего с начала пандемии COVID-19 в Литве коронавирусом переболели почти 448 тыс. человек, из которых 24,6 тыс. человек по-прежнему больны.