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2021.11.17 08:47

В Беларуси 850 мигрантов разместили в логистическом центре неподалеку от границы с Польшей

"Настоящее время"2021.11.17 08:47
Мигранты на польско-белорусской границе
Мигранты на польско-белорусской границе / AP nuotr.

В Беларуси 850 мигрантов перебрались с границы в логистический центр, 1200 человек решили остаться в лагере в лесу, сообщается со ссылкой на государственное телевидение Беларуси.

Ранее поручение разместить беженцев в логистическом центре дал властям Гродненской области Александр Лукашенко, сообщает его пресс-служба.

В сообщении также отмечается, что прежде всего центр предназначен для размещения женщин и детей. Их обещают обеспечить спальными местами и организовать подвоз горячего питания.

По последним данным, часть мигрантов снялась с границы и направилась вглубь Беларуси.

Уходящий канцлер Германии Ангела Меркель 16 ноября провела телефонный разговор с Александром Лукашенко. Темой обсуждения был миграционный кризис на белорусско-польской границе и возможность оказать гуманитарную помощь беженцам.

Вечером 15 ноября ситуацию на белорусско-польской границе также обсудили в телефонном разговоре президенты Франции и России – Эммануэль Макрон и Владимир Путин. Они говорили о необходимости деэскалации кризиса.

15 ноября к КПП "Брузги – Кузница" пришли более двух тысяч мигрантов. Они окружили пост и требовали пропустить их на территорию ЕС. В основном там собрались курды, граждане Ирака, которые находятся на границе уже неделю. Польша стянула на границу войска и добровольческие подразделения и не дает им пересечь границу. Лишь отдельным мигрантам удалось попасть на территорию Польши, но большинство этих людей вскоре были задержаны. На следующий день мигранты на белорусско-польской границе продолжили попытки прорваться в Польшу через колючую проволоку. Они бросали камни и бутылки в польских силовиков. В ответ польские силовики применили слезоточивый газ, а затем и водометы.

Миграционный кризис на границе Беларуси с Польшей, Литвой и Латвией начался летом 2021 года. Несмотря на принимаемые меры – строительство заборов, усиление границ и введение ЧС в приграничных районах, – мигранты из Сирии, Ирака и других стран Ближнего Востока продолжают сотнями прибывать в Беларусь, а затем едут на границу и предпринимают попытки ее пересечь.

"Настоящее время"

# В мире# Польша# Беларусь
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