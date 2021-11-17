Анушаускас после встречи с главой НАТО: Альянс готов реагировать на миграционный кризис

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас, который встретился с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, говорит, что услышал заверения в том, что Альянс по-прежнему проявляет бдительность и готов реагировать на миграционный кризис на границе Европейского союза (ЕС).

Как сообщает Министерство обороны, на встрече во вторник Й. Столтенберг и А. Анушаукас обменялись информацией и мнениями о действиях Беларуси в контексте кризиса. Речь также шла о политических решениях Литвы и о необходимости стран ЕС увеличивать расходы на оборону.

"Во время встречи с А. Анушаускасом генсек НАТО подчеркнул значение солидарности стран НАТО и заверил, что Альянс и впредь будет проявлять бдительность и реагировать на изменяющиеся обстоятельства на границе Беларуси и стран НАТО", – сообщает Минобороны.

На встрече со Й. Столтенбергом А. Анушаускас также подчеркнул важность поддержки Украины.

"Давление России на Украину не может оставаться без ответа. Мы видим связь между белорусским и украинским кризисами. Оценивать роль России в Беларуси нам следует в более широкой долгосрочной перспективе. В военном смысле Беларусь уже является интегральной частью России", – приведены в сообщении слова министра.