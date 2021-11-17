Новости

2021.11.17 08:30

Анушаускас после встречи с главой НАТО: Альянс готов реагировать на миграционный кризис

BNS2021.11.17 08:30
Арвидас Анушаускас
Арвидас Анушаускас / Vyr. srž. sp. L. Tamošiūno/KAM nuotr.

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас, который встретился с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, говорит, что услышал заверения в том, что Альянс по-прежнему проявляет бдительность и готов реагировать на миграционный кризис на границе Европейского союза (ЕС).

Как сообщает Министерство обороны, на встрече во вторник Й. Столтенберг и А. Анушаукас обменялись информацией и мнениями о действиях Беларуси в контексте кризиса. Речь также шла о политических решениях Литвы и о необходимости стран ЕС увеличивать расходы на оборону.

"Во время встречи с А. Анушаускасом генсек НАТО подчеркнул значение солидарности стран НАТО и заверил, что Альянс и впредь будет проявлять бдительность и реагировать на изменяющиеся обстоятельства на границе Беларуси и стран НАТО", – сообщает Минобороны.

На встрече со Й. Столтенбергом А. Анушаускас также подчеркнул важность поддержки Украины.

"Давление России на Украину не может оставаться без ответа. Мы видим связь между белорусским и украинским кризисами. Оценивать роль России в Беларуси нам следует в более широкой долгосрочной перспективе. В военном смысле Беларусь уже является интегральной частью России", – приведены в сообщении слова министра.

# Литва# Беларусь
Mums svarbus tikslumas ir sklandi tekstų kalba. Jei pastebėjote klaidų, praneškite portalas@lrt.lt
Мигранты на польско-белорусской границе
26 мин. назад

В Беларуси 850 мигрантов разместили в логистическом центре неподалеку от границы с Польшей

На польско-белорусской границе
15 ч. назад

Польша обвинила белорусских силовиков в вооружении мигрантов

Вакцинация в Литве
16 ч. назад

В Литве положительно оценивают кампанию "100 евро за прививку" - масштабы вакцинации увеличились на треть

А.Лукашенко
16 ч. назад

Süddeutsche Zeitung. Страшный сон Европы

Мигранты на литовской границе (ассоциативное фото)
16 ч. назад

Трое украинцев пытались перевезти иракскую семью из Литвы в Западную Европу

Г. Науседа
16 ч. назад

Науседу критикуют за слова о диалоге с Лукашенко: Кремль уже пробился в администрацию президента?

„Nord Stream 2“
18 ч. назад

Германия приостановила сертификацию "Северного потока - 2"

Раса Юкнявичене
19 ч. назад

Раса Юкнявичене: Им нужен хаос, гибридная война

Флаг ЕС
20 ч. назад

Почему задерживается пятый пакет санкций ЕС против Лукашенко

А. Лукашенко и В. Путин
20 ч. назад

В Литве прокомментировали контакты Запада с Лукашенко и Путиным

дополнено
Г. Науседа
2021.11.16 16:16

Науседу критикуют за слова о диалоге с Лукашенко: Кремль уже пробился в администрацию президента?

А. Лукашенко и В. Путин
2021.11.16 12:21

В Литве прокомментировали контакты Запада с Лукашенко и Путиным

дополнено
Арвидас Анушаускас
2021.11.16 10:42

Анушаускас: миграционный кризис может быть прикрытием для действий России против Украины

Флаг ЕС
2021.11.16 12:25

Почему задерживается пятый пакет санкций ЕС против Лукашенко

Мигранты на литовской границе (ассоциативное фото)
2021.11.16 16:36

Трое украинцев пытались перевезти иракскую семью из Литвы в Западную Европу

Раса Юкнявичене
2021.11.16 13:39

Раса Юкнявичене: Им нужен хаос, гибридная война

Вильнюс
2021.11.16 09:50

В Литве - 1915 новых случаев коронавирусa

На польско-белорусской границе
2021.11.16 17:37

Польша обвинила белорусских силовиков в вооружении мигрантов

А.Лукашенко
2021.11.16 16:45

Süddeutsche Zeitung. Страшный сон Европы

„Nord Stream 2“
2021.11.16 15:08

Германия приостановила сертификацию "Северного потока - 2"