Римас Туминас о скандальном интервью Владимиру Познеру: я совершил большую ошибку

Римас Туминас, художественный руководитель театра имени Евгения Вахтангова в Москве, дал интервью Владимиру Познеру, ведущему российского государственного телеканала, и подвергся критике в Литве. В частности, негодование на родине вызвали ответы режиссера на вопросы о пакте Молотова-Риббентропа и его слова о том, что он не считает русских оккупантами Литвы.

LRT.lt попытался связаться с Р. Туминасом, но выяснилось, что режиссер госпитализирован в Москве ранним утром 15 ноября и готовится к двум операциям. Р. Туминас на протяжении семи лет борется с тяжелым онкологическим заболеванием, лечится в Израиле, Литве и Германии. В Москве за ним ухаживает жена, актриса Вильнюсского малого театра (ВМТ) Инга Бурнейкайте-Туминене.

8 ноября режиссер представил премьеру спектакля «Война и мир» на сцене театра им. Е. Вахтангова. Р. Туминас руководит этим театром с 2007 года.

Туминайте: это попытка нас столкнуть

Дочь Р. Туминаса, театральный режиссер Габриэле Туминайте LRT.lt заявила, что выпуск программы В. Познера был нацелен на литовскую публику - была сделана попытка вызвать резонанс в обществе.

По ее словам, интервью Первого канала с режиссером транслировалось не в прямом эфире, а было записано несколько раньше.

«Тогда мой отец позвонил мне, чтобы спросить, идти ли ему в передачу В. Познера. Потому что обычно он дает интервью исключительно на театральные темы. Я видела В. Познера месяц назад на телеканале «Дождь», и он весьма критически отозвался о цензуре СМИ в России. Поэтому я посоветовала отцу не отказаться от разговора. В результате я частично виновата в этом скандале», - говорит Г. Туминайте.

Владимир Познер / Vida Press nuotr.

По ее словам, появление режиссера на телевидении является частью рекламной кампании к 100-летию театра Я. Вахтангова. Правда, никто не заставлял его участвовать в передаче, добавляет дочь.

Об интервью было известно заранее, сказала она, и уже были признаки того, что в нем будут неприятные вещи. Сразу после показа, по словам Г. Туминайте, театр связался со своим художественным руководителем и попросил его сформулировать реакцию на разговор с В. Познером.

«Я признаю, что совершил большую ошибку, когда пошел давать это интервью. Я знаю, что он хитрый лис. Но я действительно не верил, что он это сделает. Спустя несколько дней я почувствовал, что прикоснулся к чему-то отвратительному. Я уже попросил Первый канал предоставить полную версию этой записи, потому что посмотрел и понял, как здесь все мастерски сделано... Так мастерски этот старый лис использовал технологию. Это чистая провокация, приуроченная к столетию театра, юбилею. И он хочет представить меня в Литве таким образом — вот ваш сын, Литва. Вот что он думает и как говорит.

Никто не отрицает жертв, людей, простых людей, миллионы погибших. Я склоняю голову перед всеми погибшими: немцем, англичанином, французом, американцем. Люди оказались в настоящей мясорубке. Литва пережила ужасные события из-за раздела мира проклятыми политиками во время оккупации, Латвия и Эстония также сильно пострадали. Если бы я думал по-другому, это больше не был бы я. Я думаю, все мы понимаем, что была и оккупация, и холокост. Так что это была провокация», - написал Р. Туминас.

Г. Туминайте обратила внимание на серьезную проблему, заключающуюся в том, что представители культуры, особенно работающие в странах, где правят режимы, не имеют ориентиров и не знают, куда им обратиться, где бы им объяснили, как реагировать или распознавать опасность. Она напомнила недавний скандал с пианистом Николаем Луганским, когда музыкант, давший концерт в оккупированном Россией Крыму, был приглашен в Литву.

Историк Каспаравичюс: не вижу большой трагедии



Альгимантас Каспаравичюс / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Историк Альгимантас Каспаравичюс в интервью русской службе радио ЛРТ заявил, что не склонен делать из данной ситуации больших выводов.

«Я бы не делал больших выводов и не вижу большой трагедии в его словах. Наверное, нужно в первую очередь исходить из того, что у разных людей бывает разная историческая память, которая не всегда совпадает с историческими фактами. Я думаю, что люди работающие в сфере искусства, имеют право на разные интерпретации истории. С морально-нравственной точки зрения, я думаю, что здесь все нормально», - сказал историк.

С другой стороны, он подчеркивает, что если строго смотреть, то вопрос был не о советской оккупации, а о том, считает ли режиссер русских оккупантами.

«Он ответил, что нет, скорее всего, исходя из соображений, что нужно разделять советский строй от российского народа, от русских и России в целом. С научной точки зрения, я не вижу в этом высказывании никаких особых проблем. Оккупация начинается 15 июня 1940 г. и продолжается до 3 августа 1940 г. А уже после августовских решений речь идет об аннексии, когда Литва была насильно инкорпорирована в Советский союз», - говорит Альгимантас Каспаравичюс.

По его словам, обычные люди чаще всего даже не знают термина аннексия и просто говорят – оккупация.

«Но с точки зрения международного права и строгой истории, эти два понятия различимы, ведь аннексия продолжалась до 11 марта 1990 года. Вина за оккупацию падает на Советский союз, в случае, если мы говорим о 1940 г. Но если говорить о событиях 1944-1945 гг., то здесь эта историческая проблема разделяется, потому что была Тегеранская конференция, была Ялтинская конференция 1945 г., где США, Великобритания и Советский союз договорились о разделе восточной Европы. Так что в этом случае историческая ответственность падает не только на Советский союз, но и на западные державы», - заключает историк.