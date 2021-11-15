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2021.11.15 08:47

ЕС потребовал от Минска остановить наплыв мигрантов на границе

Deutsche Welle2021.11.15 08:47
Мигранты на польско-белорусской границе
Мигранты на польско-белорусской границе / AP nuotr.

Главы внешнеполитического ведомства ЕС и МИД Беларуси впервые обсудили ситуацию , связанную с наплывом мигрантов на внешних границах Евросоюза. Боррель назвал происходящее "неприемлемым".

Накануне согласования очередного пакета санкций против режима в Минске верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель и министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей в воскресенье, 14 ноября, впервые обсудили по телефону ситуацию, возникшую в связи с наплывом мигрантов на внешних границах Евросоюза. По словам Борреля, нынешняя ситуация "неприемлема" и должна быть прекращена.

Боррель написал в воскресенье в своем Twitter, что обсудил с Макеем "опасную гуманитарную ситуацию на границе с ЕС". "Жизнь людей должна быть защищена, и гуманитарным организациям должен быть предоставлен доступ" к мигрантам. "Люди не должны использоваться в качестве оружия", - подчеркнул глава внешнеполитического ведомства ЕС.

Со своей стороны Макей назвал новые санкции против Беларуси "контрпродуктивными". Как сообщило белорусское информационное агентство БелТА, глава МИД Беларуси проинформировал Борреля о предпринятых Минском "шагах по сокращению потока мигрантов из стран Азии, Африки и Ближнего Востока, оказании гуманитарной помощи беженцам на границе, взаимодействии по этому вопросу с международными организациями системы ООН".

Ситуация на внешней границе ЕС

Ситуация на восточной внешней границе ЕС резко ухудшилась на прошедшей неделе. По различным данным, на границе между Польшей и Беларусью застряли тысячи мигрантов, которые ночуют во временных лагерях при низкой температуре. В последние дни группы мигрантов неоднократно пытались прорваться через ограждения и пересечь границу.

Как заявил польский премьер Матеуш Моравецкий, в связи с напряженной ситуацией на границе с Беларусью Варшава рассматривает возможность совместно с Литвой и Латвией запросить о созыве экстренного заседания НАТО, чтобы в случае необходимости задействовать статью 4 Североатлантического договора.

Статья 4 предусматривает проведение консультаций, если, по мнению какого-либо из членов альянса, под угрозой оказывается его территориальная целостность, политическая независимость или безопасность.

Deutsche Welle

# В мире# Беларусь
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