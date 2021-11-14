Польша сообщила о 223 попытках прорыва границы мигрантами за сутки

В одном из случаев мигранты забросали польских полицейских камнями. В Польше вынесено 77 решений о выдворении нелегалов из страны.

В Польше за минувшие сутки зафиксировано 223 попытки мигрантов незаконно пересечь польскую границу с территории Беларуси. Польские власти вынесли решения о выдворении с территории страны 77 нелегалов, сообщила польская погранслужба в своем микроблоге в Twitter в воскресенье, 14 ноября. В сообщении отмечается, что в Дубичи-Церкевне и Колонии-Клюковичи предприняты две попытки силового пересечения границы.

Wczoraj (tj. 13.11) odnotowaliśmy 223 próby nielegalnego przekroczenia granicy 🇵🇱🇧🇾. Wobec 77 osób wydane zostały postanowienia o opuszczeniu RP. Minionej doby doszło do dwóch siłowych prób przekroczenia granicy (Dubicze Cerkiewne oraz Kolonia Klukowicze).#naGranicy pic.twitter.com/e0rnL6zrnD — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) November 14, 2021

В твите министерства обороны Польши сообщается, что в ночь на 14 ноября мигранты, пытавшиеся прорваться через польскую границу, забросали силовиков камнями.

W nocy żołnierze i funkcjonariusze zostali obrzuceni gruzem przez migrantów, którzy próbowali przedostać się do Polski. Migrantom nie udało się przedrzeć na polską stronę. pic.twitter.com/JL2PRZsY8S — Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) November 14, 2021

Позднее поступили сообщения, что один камень попал в шлем пограничника. Сила удара была столь велика, что шлем раскололся. При другой попытке пересечения границы около 50 нелегалов сумели разрушить часть пограничных заграждений. Задержаны 22 мигранта, пытавшиеся сквозь брешь прорваться на территорию Польши. Все они оказались гражданами Ирака.

Польская полиция сообщила, что за пособничество нелегальной миграции задержаны два гражданина Грузии, а также граждане Польши и Сирии. Их обвиняют в незаконном перевозе 13 мигрантов.

Министерство обороны Польши также сообщило в Twitter о провокациях со стороны белорусских силовиков. "Вчера провокаций белорусов стало больше. В районе Шудзялово сотрудники белорусских служб дважды забрасывали камнями польских солдат. В результате инцидента никто не пострадал", - говорится в сообщении.

Wczoraj doszło do kolejnych prowokacji Białorusinów. W okolicach Szudziałowa funkcjonariusze białoruskich służb dwukrotnie obrzucili polskich żołnierzy kamieniami. W wyniku incydentu nikt nie ucierpiał. — Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) November 14, 2021

Обострение ситуации на белорусско-польской границе

Ситуация на границе Польши и Беларуси осложнилась 8 ноября, когда к польской границе подошли несколько тысяч мигрантов из стран Ближнего Востока, желающих перебраться в ЕС. В Польше назвали происходящее самой сложной ситуацией с начала кризиса на границе.

Польша, Литва и Латвия в последние месяцы фиксируют усиление потока нелегалов, пытающихся через Беларусь проникнуть на территорию ЕС. Евросоюз обвиняет Беларусь в намеренном провоцировании миграционного кризиса на границах с ЕС в отместку за санкции, введенные Брюсселем против Минска. Страны Балтии и Еврокомиссия обвинили Беларусь в "гибридной агрессии".

DW