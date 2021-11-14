Новости

2021.11.14 13:19

Группа иракцев была задержана на границе между Беларусью и Польшей

Радио «Cвобода»2021.11.14 13:19
Мигранты на польско-белорусской границе
Мигранты на польско-белорусской границе / AP nuotr.

Польские власти сообщили о более чем двухстах мигрантах, попытавшихся в последние сутки прорваться через пограничные заграждения на территорию Европейского союза.

Пограничная служба зарегистрировала 13 февраля 223 попытки нелегального пересечения границы. Полиция сообщила, что во время таких попыток несколько сотрудников полиции подверглись нападению. Ударом камня, брошенного из рядов мигрантов, был повреждён шлем полицейского, отмечается в репортажах с места событий.

При другой попытке пересечения границы, когда по словам полицейских около 50 мигрантов прорвались на польскую территорию, были задержаны 22 гражданина Ирака.

Власти Польши также сообщают о задержании нескольких человек, подозреваемых в намерении нелегально вывезти мигрантов из приграничного района. Так, среди задержанных 13 ноября был один гражданин Грузии, один поляк и один гражданан Сирии.

Несколько месяцев назад мигранты начали прибывать к польской границе через территорию Беларуси. Речь идёт о тысячах выходцев с Ближнего Востока, из Южной Азии и Африки. Они пытаются нелегально войти в Польшу, равно как и другие соседние страны-члены Европейского союза - Литву и Латвию.

Радио Свобода

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