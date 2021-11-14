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2021.11.14 09:10

Глава МВД Литвы: Мы не можем позволить диктатору шантажировать нас

Новая газета – Балтия2021.11.14 09:10
Агне Билотайте
Агне Билотайте / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Нельзя позволить диктатору шантажировать Европейский союз. Об этом заявила министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте в письме неправительственным организациям. Документ подписали министры внутренних дел Австрии, Эстонии, Латвии, Литвы и Польши с целью привлечь внимание к ситуации на границе с Беларусью.

«Мы видим, что происходит на границе с Беларусью. Мигранты стали заложниками и используются в политических целях для оказания давления на весь ЕС. Мы не можем позволить диктатору шантажировать нас. Но в то же время необходимо предотвратить трагедию: люди, покинувшие страны происхождения, теперь могут погибнуть на границе с Беларусью с приближением холодов. Это недопустимо», – заявила Билотайте.

Министры также выразили обеспокоенность тем, что ухудшение погодных условий создает дополнительные риски для мигрантов, собравшихся на границе и пытающихся незаконно пересечь внешнюю границу ЕС.

Международным неправительственным организациям предлагается активно способствовать предоставлению объективной и точной информации как в самой Беларуси, так и в странах происхождения мигрантов.

Копия письма также адресована комиссару Европейской комиссии (ЕК) по внутренним делам Илве Йохансон.

Наплыв мигрантов

Напомним, утром 8 ноября группа мигрантов в сопровождении белорусских силовиков пришла к польской границе. Они пытались штурмовать заграждение из колючей проволоки кусачками, топорами и лопатами. На размещенных в соцсетях видео мигранты скандируют «Германия!».

Польским службам удалось предотвратить штурм границы, мигранты разбили палаточный лагерь, где находятся до сих пор.

Позже СМИ сообщили, что ночью группа из 500 мигрантов была переброшена белорусскими силовиками к границе Литвы. Правительство Литвы утвердило введение чрезвычайного положения на месяц.

ЕС обвинил Александра Лукашенко в том, что он организованно отправляет мигрантов из кризисных регионов на внешнюю границу Евросоюза. Наплыв мигрантов в Евросоюзе считают гибридной атакой властей Беларуси.

Новая газета – Балтия

# Литва
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