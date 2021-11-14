История одной рукописи, или Судьбы скрещенья Пастернака и Литвы

В последнем выпуске программы Телевидения LRT «Русская улица» – рассказ о том, как в национальной библиотеке им. Мартинаса Мажвидаса оказалась рукопись Бориса Пастернака, а также о других связях великого русского поэта с Литвой и её жителями.

Историю эту следовало бы начать с российского города Чистополь, что в Республике Татарстан.

В годы Второй мировой войны, когда фашистские войска приближались к советской столице, в Чистополь были эвакуированы многие москвичи, среди которых было немало знаменитостей.

город Чистополь в годы Второй мировой войны / стоп-кадр из программы «Русская улица»

В числе эвакуированных оказался и поэт Борис Пастернак, будущий лауреат Нобелевской премии по литературе. В доме, где он жил в 1941-1943-ем годах, сейчас располагается музей Пастернака – экспонируются его личные вещи, фотографии самого классика и его близких, рукописи…

Борис Пастернак / Wikipedia

А одна рукопись Бориса Леонидовича (перевод шекспировской трагедии «Антоний и Клеопатра») хранится отныне в национальной библиотеке имени Мажвидаса. До этого она находилась в вильнюсской семье Мальцасов. Глава семьи – юрист и переводчик, член Союза писателей Литвы Элиазарас Мальцас получил этот раритет от самого Пастернака. Мальцас также во время войны был в Чистополе, там они и познакомились.

Элиазарас Мальцас / фото из семейного архива

Ценный документ в библиотеку имени Мажвидаса передал сын Элиазараса Мальцаса – Альгирдас. В программе «Русская улица» он рассказал о том, что сблизило его отца с великим русским поэтом:

«Отец, будучи в эвакуации в Чистополе, познакомился с Борисом Пастернаком. Там были ещё и другие известные русские советские писатели того времени. И они сдружились. Насколько я от него слышал, было такое взаимное уважение. Оба увлекались когда-то музыкой. Оба в разное время были в Германии: отец там учился, Пастернак тоже там был. Ещё их связывало знание языков, и прочее, и прочее… И вот таким образом они сдружились. И уже чуть позже, когда отец убыл из Чистополя, они поддерживали связь. И Пастернак прислал ему эту рукопись. В годы войны на обёрточной бумаге она писалась...».

Альгирдас Мальцас / стоп-кадр из программы «Русская улица»

Как говорит господин Альгирдас, Пастернак прислал эту рукопись отцу, так как интересовался его мнением о переводе. После чего просил эту рукопись сжечь, так как ему самому она больше не нужна.

«Отец, естественно, не сжёг, как мы видим, - улыбается господин Альгирдас. - Рукопись осталось у него. Ну, и по прошествии довольно длительного времени уже перешла к нам с братом. После смерти отца мы стали думать: ну, что же она будет лежать в шкафу? А если кому-то продавать, – то это ляжет опять-таки к кому-то на частную полку. Мы решили, что, наверное, отец был бы очень счастлив, что она попадёт всё-таки в достойное место и будет доступна всем».

Во время беседы, посвящённой передаче рукописи Б. Пастернака / стоп-кадр из программы «Русская улица»

По случаю передачи рукописи Бориса Пастернака в библиотеке имени Мажвидаса состоялась беседа. Выступили поэт и переводчик, профессор Йельского университета Томас Венцлова и профессор Вильнюсского университета Галина Михайлова.

Модератор встречи журналист Нина Мацкевич пошутила, что мероприятие проходит вопреки завету самого Пастернака, призывавшего: «Не надо заводить архива, над рукописями трястись».

Галина Михайлова, Нина Мацкевич, Томас Венцлова во время беседы, посвящённой передаче рукописи Б. Пастернака / стоп-кадр из программы «Русская улица»

Профессор Венцлова напомнил о других «судьбы скрещеньях» Бориса Пастернака и Литвы. В дореволюционной России, будучи ещё совсем молодым человеком, Пастернак работал у именитого поэта-символиста (впоследствии дипломата) Юргиса Балтрушайтиса.

Томас Венцлова во время беседы, посвящённой передаче рукописи Б. Пастернака / стоп-кадр из программы «Русская улица»

«Он был домашним учителем его сына, тоже Юргиса, - говорит профессор. - И сын Балтрушайтиса стал известным французским искусствоведом: он переселился во Францию и там ещё долго жил. Пастернак пишет (кажется, в «Охранной грамоте»), что жена Балтрушайтиса (она была русская из купеческой семьи, очень интеллигентная дама) сказала о его первой книжке стихов «Близнец в тучах»: «Это футуристская книжка, очень неудобочитаемая, трудная…». Она назвала эту книжку незрелой и сказала: «Вы будете очень сожалеть о том, что опубликовали незрелую книжку». Пастернак пишет, что она была права – он действительно всегда об этом сожалел».

Во время беседы, посвящённой передаче рукописи Б. Пастернака / стоп-кадр из программы «Русская улица»

Как сказал Томас Венцлова, и в поэзии Бориса Леонидовича промелькнул образ, навеянный Литвой. Правда, это было всего один раз. Профессор процитировал строки из стихотворения «Давай ронять слова», где упоминается литовская реалия – Ягайло, женатый на Ядвиге и ставший королём Польши:

Ты спросишь, кто велит,

Чтоб август был велик,

Чтоб губы астр и далий

Сентябрьские страдали?

Чтоб мелкий лист ракит

С седых кариатид

Слетал на сырость плит

Осенних госпиталей?

Ты спросишь, кто велит?

Великий бог деталей,

Всесильный бог любви,

Ягайлов и Ядвиг.

«Вот единственное место, - сказал профессор, закончив декламировать. - Пастернак сам всегда это помнил. Он сказал своему знакомому Льву Озерову, который его уговаривал съездить в Литву, что «Литва – хорошая страна, и я даже о ней писал. Помните, у меня есть в одном стихотворении Ягайло?» Так что для него эти строчки имели какое-то значение».

Во время беседы, посвящённой передаче рукописи Б. Пастернака / стоп-кадр из программы «Русская улица»

Как известно, в 1955 году Пастернак закончил роман «Доктор Живаго». Поскольку произведение было, мягко говоря, не вполне советским по духу, оно было опубликовано за границей. За свой роман поэт был удостоен Нобелевской премии по литературе, но на родине подвергся травле и гонениям как со стороны правительства, так и со стороны ряда коллег. Его исключили из Союза писателей и едва не лишили советского гражданства.

В одной из давних программ «Русская улица» об этом горьком эпизоде в жизни Пастернака рассказывала Ирина Емельянова (её мать Ольга Ивинская была близким человеком и музой великого поэта).

слева направо: Ольга Ивинская, Борис Пастернак, Ирина Емельянова / Wikipedia

«В прессе появились статьи: «Шумиха реакционной пропаганды», «Вокруг литературного сорняка», «Лягушка в болоте», «Сорняк с поля вон!»... Когда сейчас это читаешь, даже трудно представить, что такое могло быть. Такая писательница Николаева писала, что «рука бы не дрогнула всадить пулю в затылок предателю»... Вот такая была обстановка. Вы можете себе это представить?» - говорила Ирина Емельянова.

На фоне остервенелых нападок утешением для Пастернака были слова поддержки и одобрения, звучавшие от самых разных людей, порой и вовсе ему не знакомых. Четыре молодых литовских интеллектуала, едва перешагнувших 18-летний рубеж, написали в Вильнюсе письмо Борису Леонидовичу. Отправить его по почте, разумеется, не представлялось возможным. Курьером стал один из отважной четвёрки – Пранас Моркус. Он вспоминал:

«Ну, мы собрались... Это были Томас Венцлова, Ромас Катилюс, Юозас Тумялис да вот и я... И мы написали такое письмо восторженное, а я поехал в Москву его вручать. Из солнечного Вильнюса поезд мчал меня в Москву, а с той стороны шли уже заснеженные платформы – потому что там бушевали вьюги».

На следующий день письмо оказалось у Ирины Емельяновой, с которой Пранас Моркус был дружен, а уже она передала это письмо адресату.

«Пастернак очень обрадовался, - вспоминает Ирина Емельянова. - Сказал: «Ну, я потом, потом почитаю», – и спрятал в карман пиджака. В общем, конечно, это его очень поддерживало».

Рукопись Б. Пастернака в национальной библиотеке им. М. Мажвидаса / стоп-кадр из программы «Русская улица»

Рукопись перевода шекспировской трагедии «Антоний и Клеопатра» стала для собравшихся в библиотеке имени Мажвидаса отправной точкой для более обстоятельного разговора – о связи различных национальных культур, о том, какую роль литература играет в нашей жизни.

Лара Лямпертене во время беседы, посвящённой передаче рукописи Б. Пастернака / стоп-кадр из программы «Русская улица»

Профессор Венцлова вспомнил, как, уже став известным диссидентом, он в 1977 году уезжал из Советского Союза за границу – и думал, что уезжает навсегда. С собой он вёз два чемодана.

Томас Венцлова во время беседы, посвящённой передаче рукописи Б. Пастернака / стоп-кадр из программы «Русская улица»

«Один чемодан – с одеждой, с бельём, а второй чемодан – с книгами. Любимыми книгами, в том числе там был Пастернак. Это была книга, изданная в Союзе, – из серии «Библиотека поэта», с предисловием Синявского, принадлежавшая моему отцу. Просто я эту книгу часто читал, держал её в своей комнате – и как-то без неё не мог, поэтому повёз. И таможенник, который проверял, что я везу, удивился. Сказал: «Такие книги привозят с Запада. Мы их когда пропускаем, а когда и нет. Это – советская книга, мы бы её пропустили, но почему вы её увозите, а не ввозите?» Я сказал: «Потому что я не могу без этой книги существовать». Что было правдой. Потом эту книгу я привёз обратно, после сорока лет эмиграции, – и она сейчас здесь, в библиотеке Мажвидаса».

Во время беседы, посвящённой передаче рукописи Б. Пастернака / стоп-кадр из программы «Русская улица»

Среди собравшихся в библиотеке была и известная литовская актриса, исполнительница романсов Лариса Калпокайте. Она призналась, что для неё Анна Ахматова, Осип Мандельштам и Борис Пастернак – самые близкие поэты ХХ века.

Лариса Калпокайте / стоп-кадр из программы «Русская улица»

«Я недавно включила фейсбук – и услышала его голос, как он читает. Это как-то меня взволновало… Сразу вспомнилась история его состоявшейся-несостоявшейся любви, такая трагическая история… Потом его все страхи, опасения, опасения за него других… Его страшная, страшная жизнь и страшное бытие в этом страшном ХХ веке – это всё так переплетается с жизнью моих родителей, с жизнью всего поколения, что отчасти я счастлива, что я гораздо моложе, что этот ХХ век меня зацепил только крылом как бы, не полностью. Хотя большая часть моей жизни прошла именно в ХХ веке, но как-то меня Бог уберёг от очень больших испытаний. А вот на долю поэтов ХХ века выпали страшные испытания, и Пастернак – это как… Не знаю... Для меня он – как светлый символ этого века. Светлый. Его поэзия светлая, его роман светлый. Он сам такой – светлый», - сказала в интервью программе «Русская улица» Лариса Калпокайте.