Антон Орехъ. Скажи мне, кто твой враг

Есть поговорка «скажи мне, кто твой друг и я скажу тебе, кто ты». Но эту житейскую мудрость можно развернуть и в другую сторону. Скажи мне, кто твой враг. Посмотрите на списки иностранных агентов, запрещенных и экстремистских организаций и сами по себе эти таблицы дадут исчерпывающую характеристику российского государства в 21 году 21 века.

Признанный иноагентом «Мемориал» — старейшая правозащитная организация в стране. Её требуют не просто еще как-то заклеймить, а натурально стереть с лица российской земли. Организация, у истоков которой стояли Андрей Сахаров и Сергей Ковалёв настолько противоречит теперешнему режиму, что кто-то из них здесь лишний. Государство сильнее – поэтому лишним должен стать «Мемориал». Символизм не только в стаже работы, отцах-основателях и заслугах. «Мемориал» начинался как организация, боровшаяся против наследия сталинизма, за сохранение памяти о репрессиях. Сейчас, когда Сталину уже начинают ставить заново памятники и когда репрессии уже достигли масштабов как минимум позднего советского периода, уничтожение «Мемориала» тоже многое символизирует. Но было бы ошибкой считать, что организации мстят в борьбе за прошлое.

Посмотрите на претензии прокуратуры. Оказывается «Мемориал» занимался оправданием террористов и экстремистов! Кого у нас записывают в экстремисты, вы знаете не хуже моего. Государство может селить в дорогих отелях и принимать на высоком уровне делегации настоящих, в буквальном смысле, головорезов – и ничего! Зато десятки реальных политзэков считаются экстремистами и очень часто оказывалось так, что только «Мемориал», его сотрудники, активисты, юристы готовы были оказывать помощь этим людям. Между прочим, даже настоящие преступники имеют право на адвоката и справедливое судебное разбирательство, но в России само требование справедливого следствии и суда становится проявлением экстремизма.

Ситуация с «Мемориалом» настолько абсурдизирована, что даже СПЧ, который в последнее время предпочитает сидеть в окопе и не высовываться, обращает внимание, что вообще-то за последние 14 месяцев у Международного «Мемориала» нет претензий со стороны органов, а у правозащитного центра «Мемориал» лишь два незначительных нарушения и ликвидировать организацию вот на таких основаниях – это за гранью даже нашего текущего дна. Даже Песков высказался по этому вопросу как-то странно и туманно, а не как это часто бывает, мол, мы или не следим за этим делом или компетентные органы во всём разберутся. Может быть, еще удастся как-то избежать ликвидации. Но до чего мы вообще дошли! Что уже статус иностранного агента кажется не худшим вариантом. А клеймо врага народа – лучше чем, «расстрел», то есть ликвидация.

Эхо Москвы