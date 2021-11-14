Польша обвинила белорусских военных в попытке разрушить заграждения на границе

Пограничная служба Польши обвинила белорусских военных в попытке разрушить заграждения на границе для того, чтобы позволить группе мигрантов попасть на территорию страны.

По данным польских пограничников, из Беларуси на территорию Польши ночью пытались прорваться порядка 100 мигрантов из стран Ближнего Востока.

Белорусские военные, как утверждает Варшава, попытались разрушить заграждения и сорвать колючую проволоку с помощью машины близ польского поселка Черемха.

Также польская погранслужба опубликовала видео, на котором, как утверждает Варшава, запечатлена попытка белорусских военных ослепить польских пограничников с помощью стробоскопического света и лазера.

Польская сторона обвинила белорусских военных в том, что они снабдили мигрантов баллонами со слезоточивым газом, который те, в свою очередь, применили против польских пограничников.

Nieopodal ok.100-os.grupa migrantów oczekiwała na możliwość nielegalnego przekroczenia granicy. Białorusini wyposażyli cudzoziemców w gaz łzawiący, który został użyty w kierunku polskich służb. Tej oraz kolejnym próbom nielegalnego przekroczenia gr. 🇵🇱🇧🇾zapobiegliśmy pic.twitter.com/aUq2WLbv0T — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) November 13, 2021

Полиция Польши сообщила о том, что в лесу близ белорусско-польской границы было найдено тело сирийского мигранта. О причинах его смерти ничего не сообщается. Ранее Варшава сообщала о гибели как минимум восьми мигрантов. Минск о случаях гибели мигрантов на территории Беларуси не сообщает.

Тем временем, Владимир Путин отверг обвинения в причастности России к кризису на белорусско-польской границе. В интервью, записанном для официозной телепрограммы "Москва. Кремль. Путин", российский президент сказал, что в происходящем его больше всего волнуют "вопросы гуманитарного характера". "Дети же маленькие. Честно говоря, я, когда смотрю, мне прежде всего детей жалко. Ну смотрите, там же минусовая температура ночью", - сказал он в распространенных в субботу отрывках из интервью, которое полностью покажут вечером в воскресенье.

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Польша допустит журналистов в приграничную зону



Министр внутренних дел Польши Мариуш Каминский в субботу сообщил, что Польша подготовила поправки в законодательство, чтобы допустить журналистов в приграничную зону для освещения кризисной ситуации.

Допуск сотрудников польских СМИ будет осуществляться на условия пограничной службы Польши, отметил министр в эфире радиостанции RMF FM.

Соответствующие поправки, позволяющие журналистам работать у границы с Беларусью, Сейм начнет рассматривать на следующей неделе.

Со 2 сентября Польша ввела чрезвычайное положение на территории, прилегающей к границе с Беларусью, из-за чего журналисты лишились возможности работать в районах, где разразился новый миграционный кризис. За это польские власти подвергались критике в СМИ. Режим чрезвычайного положения вводился на 30 дней, но затем его продлили еще на 60 дней - до 30 ноября.

Минск также не допускает журналистов в приграничную зону.

Журналисты вынуждены освещать ситуацию, основываясь в значительной степени на сообщениях минобороны Польши и государственного пограничного комитета Беларуси.

Ограничения для авиакомпаний

Под давлением Евросоюза несколько турецких и ближневосточных авиакомпаний ранее на этой неделе приостановили авиарейсы в Минск, а "Белавиа" в пятницу сообщила, что больше не будет допускать на рейсы из Турции граждан Ирака, Сирии и Йемена с билетами в один конец. Белорусская авиакомпания сослалась при этом на требование турецких властей. Власти Ирака, по данным местных СМИ, в пятницу полностью прекратили авиасообщение с Беларусью.

Евросоюз обсуждает возможность включения авиакомпаний в новый пакет санкций в отношении Беларуси, основанием для которых станут обвинения в пособничестве и подстрекательстве к контрабанде людей. В числе потенциальных объектов санкций называли и российский "Аэрофлот"; он заявил, что не летает из стран Ближнего Востока в Беларусь.

В последние месяцы в Минск еженедельно пребывали около 40 самолетов из Стамбула, Дамаска и Дубая, сообщал РБК.

Европейский союз считает, что миграционный кризис на границе Беларуси с Польшей и странами Балтии намеренно спровоцировал Александр Лукашенко, который, по его мнению, пытается отомстить за санкции, введенные после подавления протестов против фальсификации президентских выборов и милицейского насилия в 2020 году.

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