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2021.11.14 09:30

Министр обороны Литвы: "Лукашенко надеется, что отменят часть санкций"

Радио «Cвобода»2021.11.14 09:30
Арвидас Анушаускас
Арвидас Анушаускас / E. Blaževič/LRT nuotr.

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас предполагает, что президент Беларуси Александр Лукашенко надеется на частичную отмену санкций в случае возникновения гуманитарного кризиса из-за значительного количества мигрантов на границе. Об этом он рассказал в эфире радио "Свобода".

"Есть, наверное, желание эту проблему превратить в настоящий гуманитарный кризис. Международное сообщество, конечно, будет реагировать. Наверное, Лукашенко надеется, что когда будет настоящий гуманитарный кризис, отменят часть санкций: разрешат летать "Белавии", вывозить этих беженцев куда-нибудь", – сказал Арвидас Анушаускас.

Министр обороны также рассказал, что мигрантам, которые находятся на границе, не позволяют вернуться назад белорусские военные и пограничники.

"Белорусское руководство организовало трафик людей: легально, с визами, привозят в Минск, а потом их переселяют на границу. Теперь эти лагеря охраняют не только пограничники, но и военные. Даже в нынешних условиях, когда не всегда хорошая погода, людей не пускают возвратиться в Минск или в свои родные страны. Военные охраняют периметр, не выпускают людей. Если кто-нибудь как-то выскальзывает из этого периметра, военные их находят и возвращают обратно. Практически это лагерь без стен, без какой-то колючей проволоки, но все-таки это лагерь", – заявил Анушаускас.

Несколько месяцев назад Александр Лукашенко пообещал ослабить контроль за границей из-за санкций, введённых Евросоюзом против его режима. В ноябре ситуация обострилась, колонны мигрантов без разрешений на въезд в Евросоюз несколько раз попытались прорваться в Польшу с белорусской территории, сопротивляясь пограничникам и военным.

Многочисленные расследования подтверждают, что мигранты целенаправленно приглашались в страну при поддержке белорусских властей. Минск это отвергает.

Радио Свобода

# Литва
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