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2021.11.13 14:05

Путин: Государства Запада сами создали миграционные кризисы

Радио «Cвобода»2021.11.13 14:05
В. Путин
В. Путин / AP nuotr.

Президент Владимир Путин заявил, что Россия не имеет отношения к кризису на границе Беларуси и ЕС. Он дал интервью ведущему программы "Москва. Кремль. Путин" Павлу Зарубину на телеканале "Россия - 1". По словам российского президента, государства Запада сами создали миграционные кризисы.

Российские авиакомпании не перевозят мигрантов, которые находятся на границе Беларуси и ЕС. Путин, заявил Путин. Ссылаясь на Александра Лукашенко он отметил, что и белорусская авиакомпания "Белавиа" не перевозит мигрантов.

Разрядить сложившуюся ситуацию могли бы контакты между Лукашенко и Меркель, однако, как он выразился, они пока не разговаривают.

С начала недели Путин провел два телефонных разговора с Меркель и один с Лукашенко. В ходе общения обсуждалась и ситуация на белорусско-польской границе, сказал президент в интервью телеканалу "Россия - 1".

Радио Свобода

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