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2021.11.12 12:27

Поклонская получила квартиру за ₽53 млн в жилом комплексе "Дача Сталина"

Радио «Cвобода»2021.11.12 12:27
Наталья Поклонская
Наталья Поклонская / AP Photo

Бывшая депутат Госдумы от "Единой России" Наталья Поклонская получила в собственность квартиру в жилом комплексе "Дача Сталина" в Москве. Бывшая прокурор, известная своими промонархическими взглядами, вероятнее всего воспользовалась нормой закона, позволяющей улучшать жилищные условия для нуждающихся чиновников. Оценочная стоимость её новой квартиры превышает 53 миллиона рублей.

О выделении жилья Поклонской сообщает издание "Важные истории", признанное в России СМИ-иностранным агентом. Квартира в жилом комплексе на западе Москвы перешла в собственность бывшего депутата 4 октября, когда она уже сложила мандат. Через неделю Владимир Путин назначил её послом в Кабо-Верде — островное государство на западе Африки. Площадь новой квартиры — 119 квадратных метров, в ней всего две комнаты. Чиновникам такое сочетание метража и квартир позволяет приватизировать квартиру бесплатно, по правилам Администрации президента, размер жилья для госслужащих измеряется в комнатах, а не метрах, пишут "Важные истории".

Поклонская уже пыталась бесплатно приватизировать квартиру в аннексированном Крыму. Она подавала заявление в жилищную комиссию с просьбой передать ей 116-метровую квартиру в Симферополе, которой пользовалась, когда работала в прокуратуре. Но по ведомственным правилам на семью из двух человек (Поклонскую и её дочь) можно приватизировать не больше 42 квадратных метров, поэтому прокуратура ей её не отдала. При этом бывшая прокурор продолжала пользоваться этим жильём все годы, пока была депутатом.

В 2020 году Поклонская построила в Крыму жилой дом площадью 296,5 квадратного метра, обращают внимание "Важные истории". По российским законам это лишает её возможности бесплатно улучшить жильё. Чиновники часто отдают имеющиеся квартиры государству перед тем, как получить новые. Воспользовалась ли посол в Кабо-Верде этим способом — неизвестно, она не ответила на запрос издания.

Радио "Свобода"

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