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2021.11.12 12:21

Атташе по культуре в Нью-Йорке остается Гражина Михнявичюте

BNS, LRT.lt2021.11.12 12:21
Гражина Михнявичюте
Гражина Михнявичюте / Markus Nikola Mironovic nuotr.

Конкурс министерства культуры на должность атташе по культуре в генеральном консульстве в Нью-Йорке (США) выиграла действующая атташе по культуре Гражина Михнявичюте.

Она набрала наибольшее количество баллов из 11 претендентов.

Г. Михнявичюте занимает должность атташе по культуре с 2018 года, до этого она работала в прессе, была главным редактором литовского журнала для женщин Moteris.

"За три года работы Г. Михнявичюте наладила хорошие связи с известными культурными учреждениями США: Еврейским музеем Нью-Йорка, киноархивами, Музеем современного искусства, Домом культуры Скандинавии, Бруклинской музыкальной академией. (...) Немало сделано при подготовке к столетию Йонаса Мекаса в США в 2022 году, успешно реализованы другие проекты", - сообщается в пресс-релизе министерства.

Срок полномочий атташе по культуре - три года.

# Культура
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