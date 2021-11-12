Атташе по культуре в Нью-Йорке остается Гражина Михнявичюте

Конкурс министерства культуры на должность атташе по культуре в генеральном консульстве в Нью-Йорке (США) выиграла действующая атташе по культуре Гражина Михнявичюте.

Она набрала наибольшее количество баллов из 11 претендентов.

Г. Михнявичюте занимает должность атташе по культуре с 2018 года, до этого она работала в прессе, была главным редактором литовского журнала для женщин Moteris.

"За три года работы Г. Михнявичюте наладила хорошие связи с известными культурными учреждениями США: Еврейским музеем Нью-Йорка, киноархивами, Музеем современного искусства, Домом культуры Скандинавии, Бруклинской музыкальной академией. (...) Немало сделано при подготовке к столетию Йонаса Мекаса в США в 2022 году, успешно реализованы другие проекты", - сообщается в пресс-релизе министерства.

Срок полномочий атташе по культуре - три года.