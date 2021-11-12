В Литве - 2641 новый случай коронавируса

За минувшие сутки в Литве был выявлен 2641 новый случай заражения коронавирусом, от этой болезни скончались 25 человек, сообщил в пятницу Департамент статистики.

10 скончавшихся не были привиты или прошли неполный курс вакцинации.

Уровень заболеваемости в Литве за 14 дней составил 1305,9 случаев на 100 тысяч жителей.

За последние сутки 2705 человек в стране были привиты первой дозой вакцины от COVID-19. В целом за сутки были привиты 13,9 тыс. человек. С начала вакцинации первой дозой вакцины в Литве привито около 65,2% населения.

В общей сложности в Литве от COVID-19 скончались 6,ę тыс. человек, из них 395 были полностью привиты.

В больницах на лечении находится 1792 человек, из них 144 – в реанимации.

За минувшие сутки было сделано 16,6 тыс. ПЦР-тестов и 7,4 тыс. тестов на антиген COVID-19.

Всего с начала пандемии COVID-19 в Литве коронавирусом переболели почти 439,4 тыс. человек, из которых 30 тыс. человек по-прежнему больны.



