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2021.11.12 10:19

В Литве - 2641 новый случай коронавируса

BNS, LRT.lt2021.11.12 10:19
Вильнюс
Вильнюс / D. Umbraso/LRT nuotr.

За минувшие сутки в Литве был выявлен 2641 новый случай заражения коронавирусом, от этой болезни скончались 25 человек, сообщил в пятницу Департамент статистики.

10 скончавшихся не были привиты или прошли неполный курс вакцинации.

Уровень заболеваемости в Литве за 14 дней составил 1305,9 случаев на 100 тысяч жителей.

За последние сутки 2705 человек в стране были привиты первой дозой вакцины от COVID-19. В целом за сутки были привиты 13,9 тыс. человек. С начала вакцинации первой дозой вакцины в Литве привито около 65,2% населения.

В общей сложности в Литве от COVID-19 скончались 6,ę тыс. человек, из них 395 были полностью привиты.

В больницах на лечении находится 1792 человек, из них 144 – в реанимации.

За минувшие сутки было сделано 16,6 тыс. ПЦР-тестов и 7,4 тыс. тестов на антиген COVID-19.

Всего с начала пандемии COVID-19 в Литве коронавирусом переболели почти 439,4 тыс. человек, из которых 30 тыс. человек по-прежнему больны.

# Литва
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