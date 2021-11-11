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2021.11.11 16:27

ЕС отверг угрозы Лукашенко перекрыть поставки газа в Европу

Deutsche Welle2021.11.11 16:27
Флаг ЕС
Флаг ЕС / AP nuotr.

Евросоюз не позволит запугать себя, заявил еврокомиссар по энергетике Паоло Джентилони. Ранее Лукашенко пригрозил перекрыть транзит газа в Европу в случае расширения санкций против Беларуси.

Евросоюз отверг угрозы белорусского правителя Александра Лукашенко перекрыть транзит газа в Европу, подчеркнув, что не позволит запугать себя. "В вопросах поставок газа мы должны максимально использовать наши отношения со странами-поставщиками - государствами Африки, Норвегией, Россией, и мы не позволим Лукашенко запугать нас своими угрозами", - заявил еврокомиссар по энергетике Паоло Джентилони на пресс-конференции в Брюсселе в четверг, 11 ноября.

Джентилони подтвердил, что вопросы безопасности поставок газа в страны ЕС будут включены в оборонную концепцию Евросоюза под названием "Стратегический компас ЕС", которая будет утверждена в будущем году.

Лукашенко угрожает перекрыть транзит газа

Ранее Александр Лукашенко пригрозил Евросоюзу перекрыть транзит газа в Европу по транснациональному газопроводу "Ямал - Европа", в том случае если ЕС расширит санкции против его страны в конфликте вокруг мигрантов на белорусско-польской границе. "Мы не должны, защищая свой суверенитет и независимость, останавливаться ни перед чем", - заявил он на совещании с правительством в Минске 11 ноября.

В настоящее время Евросоюз обсуждает возможность принятия нового, уже пятого пакета санкций в отношении Беларуси, который может включать как персональные ограничительные меры против белорусских чиновников и силовиков, так и меры экономического характера.

Тема санкций, по всей видимости, станет главной на встрече глав МИД ЕС в Брюсселе 15 ноября. Она стала актуальной в связи попытками минского режима дестабилизировать ситуацию в Евросоюзе с помощью организованной доставки к его внешним границам тысяч мигрантов с Ближнего Востока и Афганистана, стремящихся проникнуть в Европу. В странах ЕС это называют "гибридным нападением", которое к тому же обернулось страданиями тысяч людей, оказавшихся по воле Лукашенко в безвыходной ситуации на границе с Польшей, Латвией и Литвой.

# В мире# Беларусь
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