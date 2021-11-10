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2021.11.10 15:14

Путин ответил на призыв Меркель помочь с разрешением миграционного кризиса

Радио «Cвобода»2021.11.10 15:14
А. Меркель и В. Путин
А. Меркель и В. Путин / AP nuotr.

Канцлер Германии Ангела Меркель в телефонном разговоре попросила президента России Владимира Путина помочь с разрешением миграционного кризиса на белорусско-польской границе. Об этом сообщается на её официальном сайте.

В коммюнике говорится, что немецкий политик позвонила Путину, чтобы обсудить ситуацию с прорывающимися в Польшу мигрантами. Она назвала использование мигрантов как инструмент против Европейского союза "бесчеловечным" и попросила президента повлиять на режим в Минске.

В сообщении пресс-службы Кремля говорится, что Путин предложил организовать прямые переговоры между представителями ЕС и режима Александра Лукашенко. Последнего страны Евросоюза не признают легитимным белорусским президентом после выборов в республике в августе 2020 года. О каких-то договорённостях в ходе беседы обе стороны не сообщают.

Миграционный кризис на белорусской границе со странами ЕС начался в 2021 году после того, как Александр Лукашенко пообещал ослабить контроль за границу. "Мы останавливали наркотики и мигрантов – теперь будете сами их есть и ловить", – заявил он, выступая перед парламентом, комментируя давление западных стран на Минск из-за непризнания результатов президентских выборов и неприятия развернувшегося в стране жестокого преследования оппозиции.

Многочисленные расследования подтверждают, что связанные с белорусскими властями компании специально организовывали приезд жителей Ирака и Сирии в Минск, чтобы те потом попытались попасть в Евросоюз. В ноябре ситуация обострилась, колонны мигрантов без шенгенской визы несколько раз попытались прорваться в Польшу, сопротивляясь пограничникам и военным.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на чрезвычайном заседании Сейма 9 ноября заявил, что ситуацию курирует лично президент Путин. Минск официально ответственность за кризис не признаёт, Москва её отрицает.

Радио "Свобода"

# В мире# Путин# Россия# Польша# Беларусь
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