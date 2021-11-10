Новости

2021.11.10 08:55

Константин Эггерт: для Москвы и Минска очень важно увидеть панику и стрельбу на границе

Радио LRT, LRT.lt2021.11.10 08:55
Мигранты на польско-белорусской границе
Мигранты на польско-белорусской границе / AP nuotr.

C понедельника, 8 ноября, по данным властей в Варшаве, большие группы мигрантов попытались проникнуть на территорию Польши близ пограничного населенного пункта Кузница. По последним данным, на белорусско-польской границе скопились от трех до четырех тысяч мигрантов, всего готовы прибыть на границу более 10 000 человек.

«Эта гибридная война против ЕС и НАТО продолжается уже не первый месяц. Ведут ее Александр Лукашенко и стоящий за его спиной Владимир Путин, потому что такого рода операцию белорусский режим не предпринял бы без одобрения Москвы. У Лукашенко просто нет достаточных ресурсов, к примеру связей на ближнем востоке, чтобы организовать такого рода операцию по перевозу потенциальных беженцев в Беларусь», - высказал своей мнение в интервью русской службе Радио ЛРТ российский журналист, публицист, обозреватель Константин Эггерт.

Он уверен, сто цель этой спецоперации - заставить ЕС говорить с А. Лукашенко и с В. Путиным.

«С каждым новым днем мы видим повышение градуса противостояния, потому что это традиционная тактика Москвы и Минска. Руководители этих стран убеждены, что ЕС — это слабая, рыхлая структура, которая в конечном счете сдастся и пойдет на переговоры. Для них очень важно, чтобы ЕС хотя бы как-то смягчил отношение к Минску для того, чтобы показать, что у Москвы и у Минска есть возможность влиять на ЕС и манипулировать его политикой.

Также я предполагаю, что для Москвы и Минска очень важно было бы увидеть панику и стрельбу на границе, чтобы можно было обвинить ЕС в негуманности и нежелании соответствовать собственным гуманитарным принципам. На самом деле, это новая ситуация для ЕС, потому что никто раньше настолько открыто не использовал миграцию как оружие. Кризис 2015 года все-таки выглядел несколько иначе», - заключает К. Эггерт.

В самой Польше ситуация обсуждается в совете национальной безопасности, Министерстве обороны, кризисном штабе.

На внеочередном заседании Сейма премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что на восточной границе Варшава имеет дело с отрежиссерованным спектаклем.

Премьер заявил, что доверителем Александра Лукашенко является Владимир Путин, а то, что происходит на польско-белорусской границе, является частью неоимперской политики России.

«На восточной границей мы имеем дело с отрежисированным спектаклем, целью которого является нарушение границ Польши, воцарение хаоса в нашей стране, в Европейском союзе. То же, что с другой стороны было реализовано несколько лет назад, в 2015-2016 годах», - сказал Матеуш Моравецкий.

# Литва# Польша# Беларусь
Mums svarbus tikslumas ir sklandi tekstų kalba. Jei pastebėjote klaidų, praneškite portalas@lrt.lt
Мигранты на польско-белорусской границе
4 мин. назад

Десятки мигрантов прорвались через границу Беларуси с Польшей

На литовско-белорусской границе
13 ч. назад

Литва на границе с Беларусью вводит чрезвычайное положение

Вакцинация
15 ч. назад

Расследование: в России RT агитирует за вакцинацию, на Западе - наоборот

Сейм
16 ч. назад

Сейм приступил к обсуждению предложения о введении ЧП на границе с Беларусью

Р. Эрдоган и В. Путин
17 ч. назад

Bild. Натиск мигрантов на польскую границу: за ним стоят Путин и Эрдоган

Вакцина BioNTech и Pfizer
18 ч. назад

Где и как белорусы могут привиться "западными" вакцинами от коронавируса

Г. Науседа
19 ч. назад

Науседа ждет более строгой реакции ЕС на ситуацию на польско-белорусской границе

Флаг ЕС
19 ч. назад

ЕС приостановил упрощенные визовые правила для белорусских чиновников

Урсула фон дер Ляйен
20 ч. назад

Глава Еврокомиссии призвала к расширению санкций в отношении Беларуси

И. Шимоните
21 ч. назад

Кабмин Литвы предлагает на месяц ввести чрезвычайное положение

На литовско-белорусской границе
2021.11.09 19:21

Литва на границе с Беларусью вводит чрезвычайное положение

И. Шимоните
2021.11.09 11:38

Кабмин Литвы предлагает на месяц ввести чрезвычайное положение

Р. Эрдоган и В. Путин
2021.11.09 15:20

Bild. Натиск мигрантов на польскую границу: за ним стоят Путин и Эрдоган

Г. Науседа
2021.11.09 13:49

Науседа ждет более строгой реакции ЕС на ситуацию на польско-белорусской границе

Вильнюс
2021.11.09 10:42

В Литве - 2300 новых случаев коронавируса

Вакцина BioNTech и Pfizer
2021.11.09 14:44

Где и как белорусы могут привиться "западными" вакцинами от коронавируса

Вакцинация
2021.11.09 17:15

Расследование: в России RT агитирует за вакцинацию, на Западе - наоборот

Урсула фон дер Ляйен
2021.11.09 12:49

Глава Еврокомиссии призвала к расширению санкций в отношении Беларуси

Сейм
2021.11.09 16:37

Сейм приступил к обсуждению предложения о введении ЧП на границе с Беларусью

Флаг ЕС
2021.11.09 13:28

ЕС приостановил упрощенные визовые правила для белорусских чиновников