Константин Эггерт: для Москвы и Минска очень важно увидеть панику и стрельбу на границе

C понедельника, 8 ноября, по данным властей в Варшаве, большие группы мигрантов попытались проникнуть на территорию Польши близ пограничного населенного пункта Кузница. По последним данным, на белорусско-польской границе скопились от трех до четырех тысяч мигрантов, всего готовы прибыть на границу более 10 000 человек.

«Эта гибридная война против ЕС и НАТО продолжается уже не первый месяц. Ведут ее Александр Лукашенко и стоящий за его спиной Владимир Путин, потому что такого рода операцию белорусский режим не предпринял бы без одобрения Москвы. У Лукашенко просто нет достаточных ресурсов, к примеру связей на ближнем востоке, чтобы организовать такого рода операцию по перевозу потенциальных беженцев в Беларусь», - высказал своей мнение в интервью русской службе Радио ЛРТ российский журналист, публицист, обозреватель Константин Эггерт.

Он уверен, сто цель этой спецоперации - заставить ЕС говорить с А. Лукашенко и с В. Путиным.



«С каждым новым днем мы видим повышение градуса противостояния, потому что это традиционная тактика Москвы и Минска. Руководители этих стран убеждены, что ЕС — это слабая, рыхлая структура, которая в конечном счете сдастся и пойдет на переговоры. Для них очень важно, чтобы ЕС хотя бы как-то смягчил отношение к Минску для того, чтобы показать, что у Москвы и у Минска есть возможность влиять на ЕС и манипулировать его политикой.

Также я предполагаю, что для Москвы и Минска очень важно было бы увидеть панику и стрельбу на границе, чтобы можно было обвинить ЕС в негуманности и нежелании соответствовать собственным гуманитарным принципам. На самом деле, это новая ситуация для ЕС, потому что никто раньше настолько открыто не использовал миграцию как оружие. Кризис 2015 года все-таки выглядел несколько иначе», - заключает К. Эггерт.

В самой Польше ситуация обсуждается в совете национальной безопасности, Министерстве обороны, кризисном штабе.

На внеочередном заседании Сейма премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что на восточной границе Варшава имеет дело с отрежиссерованным спектаклем.

Премьер заявил, что доверителем Александра Лукашенко является Владимир Путин, а то, что происходит на польско-белорусской границе, является частью неоимперской политики России.

«На восточной границей мы имеем дело с отрежисированным спектаклем, целью которого является нарушение границ Польши, воцарение хаоса в нашей стране, в Европейском союзе. То же, что с другой стороны было реализовано несколько лет назад, в 2015-2016 годах», - сказал Матеуш Моравецкий.