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2021.11.09 19:21

Литва на границе с Беларусью вводит чрезвычайное положение

BNS, LRT.lt2021.11.09 19:21
На литовско-белорусской границе
На литовско-белорусской границе / E. Genio/LRT nuotr.

Литва в связи с миграционным кризисом на внешних границах ЕС с Беларусью с полуночи 10 ноября вводит чрезвычайное положение в приграничной зоне сроком на один месяц.

Сейм Литвы во вторник принял соответствующее решение.

Проект постановления о введении ЧП принят 122 голосами "за", один член Сейма был против.

Премьер Ингрида Шимоните отметила, что ЧП вводится впервые в истории Литвы после восстановления независимости.

И. Шимоните отметила, что одни ограничения будут действовать для незаконно пересекших границу мигрантов, другие - для жителей Литвы.

Режим ЧП будет действовать в пятикилометровой полосе на всем протяжении литовско-белорусской границы, а также в пунктах регистрации и содержания беженцев и в радиусе 200 метров вокруг них. Накануне в одном из таких пунктов вспыхнули беспорядки, правоохранительные органы применили слезоточивый газ.

На территории, где вводится ЧП, специальные службы смогут проверять транспортные средства и лиц, их вещи на предмет незаконного хранения оружия, боеприпасов, взрывчатых и других опасных веществ, они смогут задерживать нарушителей закона, здесь также будут запрещены собрания.

Во время действия ЧП попавшим в Литву и расселенным здесь мигрантам ограничат права на переписку, телефонные разговоры и тому подобное, за исключением возможности обращения в государственные ведомства и учреждения.

В последние месяцы страны ЕС Литва, Польша и Латвия фиксируют тысячи нелегальных переходов границы из Беларуси. Накануне представитель правительства в Варшаве сообщил, что на белорусско-польской границе скопились от трех до четырех тысяч мигрантов.

# Литва
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