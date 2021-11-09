Кабмин Литвы предлагает на месяц ввести чрезвычайное положение

Литовское правительство предлагает Сейму на месяц ввести с полуночи чрезвычайное положение на границе с Беларусью.

"Наблюдая эту ситуацию и эти угрозы, которые создаются белорусским режимом путем организации подобных координированных вещей на границе Польши, и осознавая, что такие угрозы могут возникнуть и у нас, видя четкие параллели между теми событиями, которые происходят на границе и в местах расселения нелегальных мигрантов у нас, мы сделаем и делаем все, чтобы наши границы были защищены", – заявила во вторник на удаленном заседании министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте.

"Мы вынуждены реагировать и усиливать охрану нашей границы", – добавила она.

В последние месяцы Литва, Польша и Латвия фиксируют тысячи незаконных переходов границы с территории Беларуси. Накануне представитель правительства в Варшаве сообщил, что на границе Беларуси с Польшей скопились до 4 тысяч мигрантов.

Польша отреагировала на это массированным усилением пограничного контингента, возведением заграждений из колючей проволоки и введением чрезвычайного положения в пограничном регионе. Варшава также легализовала насильственное вытеснение мигрантов с территории Польши обратно в Беларусь и приняла решение о возведении пограничной стены.

В случае введения в Литве чрезвычайного положения мигрантов лишат права на переписку, телефонные разговоры, за исключением возможности обращения в государственные ведомства и учреждения.

Также во время режима чрезвычайной ситуации можно использовать средства госрезерва, с тем, чтобы устранить угрозу общественному спокойствию, возникающему из-за наплыва мигрантов.

На территориях, где будет введено чрезвычайное положение будет ограничено передвижение транспортных средств.

Службы получат полномочия для проверки транспортных средств и лиц, их вещей для обнаружения и изъятия незаконно хранящегося оружия, патронов, взрывчатых и прочих опасных веществ, задерживать нарушителей закона.

После обеда подготовленное правительством предложение о введении чрезвычайного положения вместе с премьером Игридой Шимоните обсудит президент Литвы Гитанас Науседа.

Решение о введении чрезвычайного положения принимает Сейм.