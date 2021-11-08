МВД Литвы реагирует на скопление мигрантов у польской границы - предлагает ввести чрезвычайное положение

В связ с тем, что ситуация на польско-белорусской границе становится все более напряженной, Министерство внутренних дел предлагает ввести в Литве чрезвычайное положение. Об этом в понедельник на пресс-конференции сообщила министр внутренних дел Агне Билотайте.

В понедельник были опубликованы десятки видеороликов, на которых видно, как толпы мигрантов направляются к польско-белорусской границе. Министр внутренних дел Агне Билотайте заявила, что Литва также может ожидать подобного вторжения, поэтому принимаются все меры для обеспечения безопасности.

Комментируя ситуацию, министр внутренних дел Агне Билотайте заявила, что ситуация на литовско-белорусской границе на данный момент стабильная и контролируемая.

«Но мы наблюдаем за тем, что происходит на польско-белорусской границе. Конечно, это означает, что мы можем ожидать подобных вторжений и атак. Поэтому все наши учреждения максимально подготовлены, готовы наши военные и армия», - сказала министр.

А. Билотайте заявила, что литовские ведомства составили возможные сценарии и подготовили возможную тактику.

Колонная мигрантов на польско-белорусской границе / S. Zaryno „Twitter“ vaizdo įrašo stopkadras

В субботу появились сообщения о том, что мигранты начали внезапно собираться большими группами в одном из районов Минска. «Вероятно, что-то будет происходить», - написал белорусский журналист Тадеуш Гичан, который ссылался на NEXTA.

«Похоже, что во время массового сбора в Минске 6 ноября мигранты приняли решение перейти к пограничному переходу Кузьница-Брузги, чтобы в воскресенье в полдень пересечь границу одной большой группой. Первые группы уже прибыли. Водители жалуются на большое количество такси из-за чего возникли пробки», - написал Тадеуш Гичан.



"Они собираются на подступах к контрольно-пропускному пункту Брузги (на белорусской стороне)-Кузница (на польской стороне), этой информацией мы уже располагали в выходные дни", – заявил глава Службы охраны госграницы Литвы (СОГГЛ) Р. Любаевас в понедельник на заседании Комитета Сейма по национальной безопасности и обороне.

"К возможным сценариям мы готовились в выходные, сегодня уже будут приниматься решения, сейчас проходят встречи со Штабом Вооруженных сил Литвы, планируем воспользоваться возможностью дислокации дополнительного количества военных. Также в данный момент уже согласованы действия с полицией, Службой общественной безопасности, передислоцируются наши силы", – отметил он.

"Мы готовимся ко всем возможным сценариям", – добавил глава СОГГЛ.

В социальных сетях распространяются видео, на которых видно, как большая колонна людей движется к границе с Польшей.

Вильнюс обвиняет минский режим в организации миграционного кризиса и называет это гибридной агрессией.