Советское или российское? Как символы СССР стали частью современной России

С момента распада СССР прошло 30 лет. Многие из бывших советских республик приняли законы о десоветизации, запрещают символику СССР и сносят памятники вождям. В России советские символы до сих пор встречаются повсеместно - начиная от государственной символики и памятников, заканчивая одеждой и сувенирами для туристов.

Русская служба Би-би-си разбиралась, какую роль в повседневной жизни современной России играет советская символика, как воспринимается обществом, и несет ли в себе прежний идеологический смысл.



"Лучшее время в истории страны"



В России об отказе от символов СССР сегодня речи не идет. Столетие Октябрьской революции в 2017 году так и не стало поводом для общественной дискуссии о прошлом и его символах. Мавзолей с телом Ленина по-прежнему стоит на главной площади страны, а власти зачастую используют ностальгию по Союзу как способ укрепить собственную популярность.



Владимир Путин еще в 2005 году назвал распад Союза "величайшей геополитической катастрофой XX века", за годы своего президентства превратил победу СССР над фашистской Германией в одну из главных тем современной российской политики, а в начале этого года лично предложил Госдуме принять законопроект, запрещающий публично отождествлять роли СССР и фашистской Германии.



По мнению социолога Льва Гудкова, с приходом к власти бывшего директора ФСБ в России начался процесс ресоветизации. "Более важно - началась критика реформ, западной демократии, в противовес которой стали поднимать советские символы, возрождать мифы сталинской модернизации, превращения страны в супердержаву и многое другое," - говорит Гудков.



Отказ от советской символики: бывшие республики СССР



Наиболее последовательны в политике десоветизации были ныне входящие в ЕС Балтийские страны, где введен запрет на демонстрацию советской символики в общественных местах. Например, в Латвии запрещено использовать советские, а также нацистские, символы во время публичных мероприятий.



В 2011 году Грузия приняла Хартию свободы, где декларировала борьбу с советской и нацистской символикой и ввела целый ряд должностных ограничений бывшим высшим чинам Коммунистической партии и комсомола. Но на деле борьба затянулась, а годом ранее памятник Сталину в Гори сносили под покровом ночи (чтобы не расстраивать жителей города, где родился Иосиф Джугашвили) и перенесли в местный музей.



В октябре 2012 года в Молдавии вступил в силу закон, запрещающий использование "тоталитарных" советских символов в политических целях. В первую очередь закон коснулся серпа и молота, впоследствии помешав Коммунистической партии страны участвовать в выборах. Но уже в 2013 году запрет был отменен Конституционным судом, посчитавшим его противоречащим Конституции.



Власти Украины приняли целый ряд законов о декоммунизации в 2015 году. После чего по стране прокатилась волна переименований городов и населенных пунктов и были снесены памятники Ленину.



По результатам проведенного в 2018-м году опросе "Левада-центра" (признан в России организацией, выполняющей функции иностранного агента), социологи отметили тренд на усиление ностальгии по Советскому Союзу. Тогда доля "сожалеющих" в 2,5 раза превысила тех, кто не скучает по советским временам (66% против 25% соответственно).



А в прошлом году новое исследование "Левады" показало, что 75% опрошенных россиян считают советское время лучшим в истории страны (не согласны с этим 18%). Из положительных черт советской эпохи опрошенные отмечают стабильность и порядок, хорошую жизнь ("легче жилось") и личную жизнь - свою молодость и молодость родителей. О распаде СССР сожалеют 65% опрошенных, но возвращения Союза хотели бы только 28% респондентов, считая, что у России - особый путь (58% опрошенных; для сравнения: европейский вариант развития поддерживают 10% респондентов).



Директор Музея архитектуры Елизавета Лихачева считает, что "если в 1990-е годы мы пытались отказаться от советского прошлого окончательно и бесповоротно, то с начала 2000-х мы начали говорить, что, пусть Советский Союз и не был лучшим местом на Земле, в нем было много хорошего - победа в войне, полет в космос, индустриализация".



По словам Лихачевой, влияние Советского Союза на жизнь современной России "не может не быть огромным". С ней соглашается историк и культуролог Сергей Никитин-Римский, который убежден, что роль Советского Союза в эстетике и повседневной жизни страны сложно переоценить.



"Советский Союз - наследник дореволюционной империи, и в художественном, и в визуальном плане. Поскольку культурная революция, которая произошла в СССР в 1920-х и 1930-х годах, достигла своей цели, именно советское наследие оказывается более видимым, оно более осязаемое", - говорит он.



Гимн, звезды...и хоккейная форма

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Одним из главных символов современного российского государства - гимн России, музыка которого была заимствована из гимна Советского Союза, а один из авторов текста старого советского и автор современного российского - один и тот же человек, поэт Сергей Михалков.

Согласно опросу ВЦИОМ, 63% респондентов считают, что современный гимн подходит образу России. При этом 13% респондентов заявляют, что предпочли бы вернуть гимну текст времен СССР - такое мнение было наиболее распространено среди групп россиян возраста 45-59 лет и от 60 и старше.

Елизавета Лихачева считает, что возвращение музыки из гимна СССР в современный гимн показательно. "Путинскую Россию часто сравнивают с периодом 1970-х и 1980-х в Советском Союзе, что вполне логично", - рассуждает она. "У 90 процентов населения не только России, но и всех стран бывшего СССР, советская символика безусловно вызывает ностальгию. Современные российские власти наконец-то поняли, что эту ностальгию можно использовать", - говорит эксперт.

Еще одна неотъемлемая часть государственного образа современной России - красные звезды Кремля, которые в 1930-е годы заменили собой двуглавых орлов, украшавших башни Кремля с начала XVII века. С момента распада СССР кремлевские звезды демонтированы так и не были.

По мнению директора Музея Архитектуры Елизаветы Лихачевой, вопрос не только и не столько в стоимости демонтажа. У современной России нет ответа на вопрос о том, чем заменить звезды: "Мы еще не самоидентифицированная нация, мы проживаем переходный период. Для нас советские символы - это часть нашей идентификации. Мы - советские люди, хотим мы того или нет. Соответственно, менять звезды сейчас - дорого и бессмысленно, потому что они часть нас".

Не меняются в стране и названия улиц и населенных пунктов. После волны переименований в начале 1990-х, когда на карте вновь появились Санкт-Петербург, Нижний Новгород и Екатеринбург, а в московском и питерском метро такие станции, как "Чистые пруды", "Охотный ряд" и "Сенная площадь", стремление полностью избавиться от советской топографии постепенно угасло. Сегодня во многих российских городах нетрудно найти площадь Революции или улицу Октября, а улицы Ленина часто оказываются центральными.

Историк и культуролог Сергей Никитин-Римский отмечает и особую эстетику советских названий. Слово "красный", особенно популярное в ранние годы советской власти, до сих пор повсеместно используется в российской топонимике: "Красные звезды не переименовали в советские звезды, у нас в языке осталось большое количество "красного" - совхозы, заводы, Красный Октябрь, Красный Пахарь, Красный пролетарий, Красный Профинтерн, Красное Сормово и другие." Тем не менее, он добавляет, что, "как показывают беседы с местными жителями, эти названия уже потеряли свой пафос и связь с идеями мирового коммунизма."

Цвета формы российских спортсменов на международных соревнованиях также выполняют важную функцию в формировании образа страны. Хоккейная форма российской сборной видоизменялась несколько раз с советских времен, но, в конечном итоге, вернулась к знакомому красному цвету, с добавлением синего, отсылающим к цветам триколора.

Красная хоккейная форма возрождает воспоминания о "Красной машине" - прозвище, которое получила хоккейная сборная СССР от канадцев и американцев за свои многочисленные победы.

Рассуждая о важности выбора цвета, Никитин-Римский связывает его с наследием СССР: "Мечты о Золотом веке, ностальгия - свойство человеческой души. И нам хочется прикоснуться к тому, что было славным, великолепным, чудесным. Если мы вспоминаем историю, мы хотим увидеть в ней нечто вдохновляющее. Успехи советской сборной по хоккею были выдающиеся."

Памятники и архитектура

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Архитектура советского времени продолжает формировать образы российских городов, становясь частью культурного наследия страны. Тем не менее, споры о памятниках Ленину, Сталину и другим деятелям СССР не прекращаются уже 30 лет.

Сейчас в России установлено около ста памятников Сталину, многие из них появились после 2005 года. В Москве таких памятников не менее четырех: один из них находится в парке искусств Музеон, другой - на месте его захоронения у Кремлевской стены. Также памятники Сталину можно найти во Владимире, Нижнем Новгороде, Сургуте и других городах.

Недавний опрос Левада-центра (признан в России организацией, выполняющей функции иностранного агента) показал, что если 20 лет назад вопрос установки памятника Сталину вызывал отрицательное отношение более, чем у трети россиян (36-37%), то сейчас идею такого памятника готова поддержать почти половина населения.

Более ранний опрос, проведенный в 2019 году, показал исторический рекорд популярности Сталина в новейшей истории России. Тогда больше половины опрошенных россиян рассказали о своем восхищении советским вождем или уважении к нему.

В феврале 2021 года на портале "Активный гражданин" прошло голосование о возвращении на Лубянку в Москве памятника Феликсу Дзержинскому. Хотя по итогам голосования памятник решили не возвращать, голоса москвичей разделились примерно поровну.

Но, по мнению экспертов, присутствие образа Сталина в российских городах вряд ли является отражением современной государственной идеологии. "В каждом городе есть муниципальная власть, есть активные горожане, интеллигенция - краеведы, учителя, архитекторы, врачи. Они решают, что в их городе допустимо", - считает Сергей Никитин-Римский.

Рассуждая о роли памятников советским деятелям в современной России, он говорит, что в этом вопросе "важны и гражданский, и художественный, и градостроительный аспекты. Когда город убирает одни памятники, встает вопрос - кого мы ставим на это место?"

Однако, по мнению Ольги Дружининой, директора по развитию в Московском музее дизайна, памятники советского времени уже давно не несут в себе того идеологического смысла, который был заложен в них изначально.



"Рабочий и колхозница - это просто памятник, который был поставлен на всемирной выставке в 1937 году, напротив павильона Германии. Понятно, что это был госзаказ, понятное дело, что Вера Мухина создала символ Советского Союза, - говорит она. - Это не символ, а памятники времени, эпохе, по которым можно проследить, как менялось отношение к архитектуре, пространству".



Говоря о советской архитектуре, директор Музея архитектуры Елизавета Лихачева обращает внимание на политическую составляющую искусства строительства в СССР:



"С чего началась советская власть с точки зрения архитектуры? Со сносов. Большевики поступили как классический тоталитарный режим, они начали формировать идеологию в камне. Архитектура - самый простой и доступный способ пропаганды", - поясняет Елизавета Лихачева.



Впрочем, именно советский конструктивизм, по ее словам, стал одним из главных достижений мирового искусства. А Ольга Дружинина из Московского музея дизайна отмечает, что работы советских архитекторов говорят об иллюзорности идеи "железного занавеса" и показывают важность контактов с внешним миром в формировании архитектурного образа страны.



Но все же, по словам Дружининой, позже, в 1960-е годы "советская символика была абсолютно святой, несмотря на послабления и контакты с Западом, выставки и дизайнерские проекты, начавшийся обмен. Советский Союз всегда подчеркивал свое отличие от капиталистического мира, другие ценности".



И все же, влияние советских традиций на архитектуру не исчезло даже после его развала. Начиная с середины 1990-х, в Москве начали строить здания в стиле, который критики назвали "неосталинским".



Искусствовед и архитектурный критик Николай Малинин вспоминает, что первые такие дома появились в Москве в районе Октябрьского поля и были разработаны компанией "Донстрой" под руководством Максима Блажко.

"Тогда Максим Блажко уловил в настроениях то, что являлось первыми признаками ностальгии. Во второй половине 1990-х, когда, после перестроечной эйфории, попыток двинуться куда-то дальше вместе с миром, наступает отрезвление, и мы начинаем тосковать по советскому, - говорит он. - Страна начала тосковать по времени, когда был порядок, а его символом у нас, естественно, являлся именно Сталин. И в 1990-е этого порядка остро не хватало".



"Для всякого советского человека поколения 40-50 лет, которые тогда как раз вступили в силу и стали потенциальными покупателями жилья, именно сталинская архитектура олицетворяла качественную архитектуру. Сталинских домов было очень много, их все видели, многие ходили туда в гости, - объясняет Малинин. - И именно сталинский дом, с его высокими потолками, широкими подоконниками, широкими, крепкими стенами, стал символом хорошего жилья в городе".



Малинин добавляет, что "никакого политического заказа на такую архитектуру тогда еще, конечно же, не было". По его мнению, это был удачный бизнес-ход, а также попытка переосмыслить традицию сталинской архитектуры: "Это была постмодернистская попытка прочитать сталинский стиль. Ничто не связывало этих архитекторов, как это было в сталинское время, поэтому это был более веселый, разнообразный стиль".



Заработать на советском прошлом



Символы Советского Союза в современной России проявляются и в новой для себя функции, становясь предметами коммерции. Например, в интернет-магазинах можно легко найти различные артефакты, напоминающие об ушедшей эпохе СССР - реплики орденов, пилотки, шапки-ушанки с красной звездой, плакаты с советскими слоганами и даже футболки и кружки со Сталиным.



В начале 2000-х дизайнер Денис Симачев выпустил коллекцию одежды с советской символикой, в которую входили такие предметы, как пальто с серпом и молотом на пуговицах и рубашки, украшенные гербом СССР. При этом, сам он считал, что символы являются не более чем предметом ностальгии и воспринимаются многими "как приятные воспоминания, например, о пионерских лагерях, где все жили вместе, ели вместе и занимались спортом".



А некоторые российские предприятия сегодня успешно строят бренды и маркетинговые кампании на собственном социалистическом прошлом: кондитерская фабрика "Красный Октябрь," ныне входящая в холдинг "Объединенные кондитеры," торгует популярными еще в советское время конфетами "Мишка Колосапый" и "Огни Москвы". А парфюмерный хит советских женщин духи "Красная Москва" сегодня можно купить в интернет-магазине фабрики "Новая Заря".



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Целевая аудитория у таких товаров по-прежнему есть, и она активна. Опрос ВЦИОМ 2014 года показал, что более 30 процентов россиян посчитало, что "советские" марки отличает высокое качество, а почти четверть сказали, что покупают продукцию этих брендов из-за хорошего вкуса.



По словам культуролога Сергея Никитина-Римского, популярность советских марок на российском рынке неудивительна: "Для нас это наиболее видимая, яркая часть наследия. А наследие вызывает чувства - в первую очередь, ностальгию."



"Мы здесь упираемся в то, что основной частью этого наследия оказывается осязаемое наследие наших бабушек и дедушек. Предметы, которые лежат у нас на дачах, в сараях, в квартирах наших предков - они все говорят об этом времени. Естественно, мы душевно к этому тяготеем, мы воспринимает это как время, когда наши любимые люди были молодыми, любили, когда начиналась их жизнь",- говорит он.



Однако, уточняет историк, в этой ностальгии едва ли есть что-либо помимо эмоциональной составляющей, так как "содержательный аспект там минимален".



Но директор Музея архитектуры Елизавета Лихачева, говоря о будущем советской символики и художественного наследия СССР говорит, что оно будет недолгим: "Мы помним, что Моисей ходил по пустыне 40 лет. То же самое происходит сейчас: мы живем в последнем отрезке этого сорокалетия, после которого мы сможем окончательно освободиться от прошлого, потому что вырастут люди, которые не знают, что такое Советский Союз".