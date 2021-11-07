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2021.11.07 11:03

По всей Польше прошли акции в память об умершей беременной женщине

Радио «Cвобода»2021.11.07 11:03
Акция протеста в Польше
Акция протеста в Польше / AP nuotr.

Почти в 80 городах Польши в субботу прошла акция в память о беременной женщине по имени Изабелла, которая умерла 22 сентября в больнице в городе Пщина, на юге страны.

Участники акций протеста обвинили в её смерти власти, которые ужесточили законодательство об абортах, сделав невозможным прерывание беременности в случае выявления у плода серьёзного порока или неизлечимого заболевания.

О смерти 30-летней женщины стало известно лишь недавно, о ней сообщила адвокат семьи.

Самая массовая акция в память об Изабелле, при участии десятков тысяч человек, прошла в польской столице Варшаве. Люди собрались у здания Конституционного суда и направились в сторону министерства здравоохранения. На улицах Варшавы снова звучал послевоенный лозунг "Никогда больше", но на этот раз его использовали в ином контексте. Люди выходили с плакатами "Ни одна больше", а также с фотографиями Изабеллы.

Акция протеста в Польше
Акция протеста в Польше / AP nuotr.

Организаторы демонстрации призывали участников не использовать политической символики. На акции присутствовали бывший премьер-министр Польши, а ныне лидер главной оппозиционной партии "Гражданская платформа" Дональд Туск и бывшая кандидатка на пост президента, которая выдвигалась от "Гражданской платформы", Малгожата Кидава-Блоньская. Перед собравшимися они не выступали.

Активисты, вышедшие на улицы польской столицы, почтили память Изабеллы минутой молчания и зажгли фонарики на телефонах. Многие принесли с собой зажжённые лампадки.

30-летняя Изабелла обратилась в больницу на 22-й неделе беременности из-за преждевременного отхода околоплодных вод. При госпитализации врачи подтвердили ранее диагностированные врождённые пороки развития плода.

"В ходе госпитализации зародыш умер. После менее чем 24 часов пребывания в больнице женщина также скончалась. Причиной смерти стал септический шок. У умершей остались муж и дочь", – написала адвокат Йоланта Будзовская.

Акция протеста в Польше
Акция протеста в Польше / AP nuotr.

Адвокат рассказала, что во время пребывания в больнице Изабелла переписывалась со своими родными и друзьями. Она писала, что "в соответствии с информацией, которую сообщали ей врачи, они приняли выжидательную позицию, воздерживаясь от опорожнения полости матки до момента смерти плода, что связано с действующими нормами, которые ограничивают возможность проведения легального аборта".

22 октября прошлого года Конституционный суд Польши ужесточил и без того одно из самых строгих европейских законодательств в сфере абортов. Согласно закону от 1993 года, прерывать беременность разрешалось в случае изнасилования или инцеста, если беременность и роды угрожают жизни или здоровью матери, а также в случае необратимой инвалидности плода. Последний пункт был вычеркнут из этого законодательства. Это привело почти к полному запрету абортов в стране, ведь именно по этой причине женщинам чаще всего разрешалось прерывать беременность. Тогда по Польше прокатились многотысячные антиправительственные акции, люди требовали отставки правоконсервативного кабинета "Права и справедливости".

Акция протеста в Польше
Акция протеста в Польше / AP nuotr.

За последний год организации, помогающие женщинам легально прервать беременность, оказали помощь 34 тысячам полек. Многие из них выезжали в соседние Украину, Чехию и Германию, чтобы сделать аборт.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, комментируя трагический инцидент, отверг связь смерти беременной с действующим законодательством в сфере абортов. В больнице в Пщине была проведена проверка, были отстранены двое врачей, которые дежурили в день смерти Изабеллы, передаёт корреспондент Радио Свобода.

Радио Свобода

Акция протеста в Польше
Акция протеста в Польше
Акция протеста в Польше
Акция протеста в Польше
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