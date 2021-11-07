На каунасской выставке работ Марка Шагала – цветные литографии

На выставке в литовском музее истории просвещения – более сорока оригинальных работ одного из самых известных модернистов мира, художника Марка Шагала. В том числе первые созданные им цветные литографии и работы, оцененные на Венецианской биеннале. Это вторая выставка работ М. Шагала в Каунасе, а первая состоялась почти сто лет назад.

М. Шагал говорил, что в жизненной и творческой палитре художника лишь один цвет мгновенно всему придает смысл, и этот цвет – любовь. Цикл литографий под названием «Арабские ночи» рассказывает о потерянной любви, смерти и встрече – Шагал создавал их, пытаясь смириться со смертью своей жены Беллы.

«Этот цикл из тринадцати литографий считается одним из лучших циклов цветных литографий, созданных в США до 1950-х годов. На Венецианской биеннале в 1948 году Марк Шагал был удостоен премии Венецианской биеннале в области графики», - рассказал телевидению LRT куратор выставки Василий Кесаури.

На выставке также представлен цикл из 16 литографий «Дафний и Хлоя», навеянный Грецией. Они считаются едва ли не важнейшими графическими произведениями Шагала.

Куратор выставки рассказывает, что перед Второй мировой войной художник создавал черно-белые литографии. После войны в его литографиях появляется цвет. Помимо цвета, в литографиях появляются мистика, слияние прошлого и будущего с действительностью.

«Шагал пробовал себя в самых разных направлениях – в кубизме, футуризме, но не хотел принадлежать к какой-то определенной школе. Он сохранил свой стиль, и на картинах мы можем увидеть лишь ему присущие детали, персонажей, которые даже летают. В последние годы своей жизни он говорил, что всегда верил в огромную внутреннюю силу людей, поэтому иные персонажи его картин поднялись в небо даже раньше астронавтов», - поясняет куратор выставки.

Выставка работ Марка Шагала / LRT stop kadras

Это вторая выставка работ Марка Шагала в Каунасе. Первая состоялась 99 лет назад, когда художник на несколько дней посещал Литву. На выставке представлены 43 оригинальные работы Шагала из собрания семьи Кесаури, приобретенные на парижских аукционах.

Выставка в литовском музее истории просвещения продлится до 6 марта.