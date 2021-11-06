Вильнюс тоже присоединился к миру: состоялся марш в защиту климата

В полдень в Вильнюсе состоялся марш в защиту климата. Его участники прошествовали от Кафедральной площади до Национальной библиотеки им. Мартинаса Мажвидаса.

В интервью Радио LRT участники марша говорили, что они беспокоятся о будущем Земли и надеются на принятие действенных мер.

Марш в защиту климата / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

«Я пришла сюда как мать двоих детей. Очень переживаю за будущее своих детей», - сказала одна участница.

«Главное сейчас – не уходить от этой темы. Если мы не разрешим климатической проблемы, все остальные темы станут бессмысленными и ненужными», - сказал другой активист, пришедший на марш.

Марш в защиту климата / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

В качестве одного из важных аспектов проблемы участники выделили загрязнение атмосферы транспортом. На шествие были принесены плакаты с воззванием – «Обложите налогом мой дизель».

Доцент факультета химии и наук о Земле Вильнюсского университета Юстас Казис в интервью Радио LRT выразил сомнение в том, что конференция COP26 в Глазго может стать продуктивной. По его словам, ожидать изменений не стоит, так как решения принимаются нерешительно и слишком медленно.

Марш в защиту климата / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

«Опасения по поводу встречи, проходящей уже в 26-ой раз, справедливы, потому что на конференции говорится только о некоторых косметических улучшениях, но никто не думает решать вопросы по существу. Обязательства принимаются, но пока они не появятся в государственных правовых актах, какие-либо изменения маловероятны», - утверждает Ю. Кажис.

Марш в защиту климата / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Подобные акции состоялись и почти в двухстах других городов мира.

На фоне проходящей в Глазго Конференции ООН по вопросам изменения климата (COP26), климатические активисты во всем мире выходят на улицы, требуя конкретных изменений.