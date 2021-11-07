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2021.11.07 11:05

Эксперты: в Каунасе смертельно отравились алкогольными суррогатами 19 человек

BNS2021.11.07 11:05
Alkoholis
Alkoholis / D. Umbraso/LRT nuotr.

Судебно-медицинские эксперты установили, что этим летом в Каунасе алкогольными суррогатами смертельно отравились 19 человек. Медикам удалось спасти жизнь одному человеку, который до сих пор находится на лечении в больнице.

Врачи говорят, что это, вероятно, был самый ядовитый из алкогольных суррогатов.

«С 25 июля по 19 августа в Каунасе скончались 19 человек, причиной их смерти стало отравление метиловым спиртом. Один человек слег с серьезным нарушением здоровья. Все досудебные расследования этих смертей были объединены в одно расследование. Основанием для объединения послужило то, что причина смерти всех погибших связана с отравлением метанолом», - сказала прокурор Каунасской областной прокуратуры Ауксе Липкявичене.

Всего в этом деле фигурируют трое подозреваемых. Следствие установило, что они торговали суррогатами, приобретенными на стороне.

«Им предъявлены подозрения по статье 201 Уголовного кодекса – хранение и распространение суррогатов. Расследование продолжается, и, возможно, мы сможем выяснить первоисточник, откуда были получены суррогаты», - сказала А. Липкявичене агентству BNS.

В начале следствия была арестована 63-летняя Виолета Д. По этому делу она до сих пор проходит в качестве подозреваемой. Позже число подозреваемых увеличилось. Предполагается, что торговлей смертоносными суррогатами могло заниматься и большее количество лиц.

«Мы не можем сказать очень точно и конкретно, кто из жертв в каком месте приобрел роковую дозу, но кое-что удалось установить, и следы ведут к этим людям», - сказала прокурор.

Сейчас Виолета Д. ожидает суда на свободе, с нее взята подписка о невыезде. Женщина подозревается в лишении жизни по неосторожности.

Досудебное расследование началось летом нынешнего года – из медицинских учреждений Каунаса стала поступать информация о том, что в районе Алексотас умирают люди, употреблявшие крепкие домашние алкогольные напитки.

Газета «Lietuvos Rytas» сообщила, что Виолета Д. занимается торговлей нелегальным алкоголем более десяти лет – женщина попадалась в поле зрения полиции, была дважды судима.

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