Форум свободной России возвращается в офлайн

2-3 декабря 2021 в Вильнюсе в очном формате состоится 11-й Форум свободной России, на котором возобновится обсуждение сценариев выхода России из цивилизационного тупика и условия построения современного демократического государства.

Как утверждается на сайте Форума свободной России, очередной Форум станет самым представительным мероприятием крупнейшей платформы российской оппозиции, в работе которого примут участие десятки ведущих российских политиков и общественных деятелей, гражданских активистов, международных экспертов и журналистов.

В частности, заявлено участие Г. Каспарова, М. Ходорковского (онлайн), Г. Гудкова, В. Иноземцева, Е. Чичваркина, С. Гуриева, В. Шендеровича (онлайн), К. Эггерта, Л. Невзлина, А. Коха, М. Светова, А. Бабченко, Е. Лукьяновой, Л. Гозмана, М. Снеговой, А. Морозова, М. Литвиненко, Ю. Пивоварова, А. Кубилюса (Литва), И. Пономарёва, А. Шеховцова, Б. Берёзы (Украина), О. Романовой, Т. Березовец (Украина), и многих других.

Гарри Каспаров и Евгения Чирикова на Форуме свободной России в Вильнюсе (архивное фото) / Twitter Евгении Чириковой

Как информируют организаторы, на Форуме выступят и представители российской культуры – писатель Михаил Шишкин, поэты Андрей Орлов (Орлуша) и Всеволод Емелин, галерист Марат Гельман. Свои работы представит художник Владимир Цеслер.

Наряду с российскими участниками, в работе 11-го Форума примет участие ряд международных экспертов и журналистов, представителей западных институтов, международных фондов, депутатов Европарламента.

Проведение секций Форума запланировано в различных форматах: наряду с проведением тематических секций по актуальным темам, пройдут круглые столы, состоится голосование по включению новых фигурантов в «Список Путина», будут организованы презентации книг.

Организаторы обращают внимание на то, что мероприятие будет проходить в привычном открытом формате – участником Форума может стать каждый, кто разделяет ценности демократии и считает Россию частью цивилизационного международного сообщества.

Зарегистрированным участникам, которые не смогут принять участие в Форуме очно, будет доступна прямая трансляция всех дискуссий на канале Форума в YouTube и возможность участвовать в голосованиях.

Список гостей и тематических секций, а также вся организационная информация будут постоянно обновляться на сайте Форума.