Павел Латушко не думает, что Россия и Беларусь станут единым государством

Владимир Путин и Александр Лукашенко 4 ноября в ходе онлайн-заседания высшего совета Союзного государства России и Беларуси подписали так называемый интеграционный декрет Союзного государства. По мнению бывшего высокопоставленного чиновника Беларуси, а ныне одного из лидеров оппозиции Павла Латушко, этот документ не может считаться законным.

В интервью с корреспондентом Русской службы Радио LRT Павел Латушко подчеркнул, что Лукашенко является нелегитимным руководителем и не имеет права подписывать никаких международно-правовых документов. Только белорусский народ может являться источником власти и только он определяет, кто имеет право его представлять и подписывать от его имени подобные соглашения.

- Если раньше Лукашенко боялся поглощения за счет углубления интеграции, то сейчас он идет на подписание Декрета союзного государства. На ваш взгляд, кому оно нужно больше – России или Беларуси?

- Я думаю, что здесь есть взаимный интерес. России Лукашенко будет нужен до той поры, пока он контролирует ситуацию в Беларуси. И до той поры, пока он готов идти в сторону удовлетворения интересов России. А главная его цель – сохранение себя у власти, поэтому на наших глазах происходит международный торг. Это не переговоры, не достижение соглашений, когда существуют принципы взаимных уступок; это просто торг ради политического выживания и незаконное занятие должности. Он торгуется, а Путин это использует.

- Во время переговоров возник вопрос признания Крыма. Политологи отмечают, что если раньше Беларусь держала некий нейтралитет в этом вопросе, то теперь Лукашенко даже попросил Путина о встрече в Крыму. Что вы думаете об этом?

- Мы видим, что определенное время назад Лукашенко утратил международно-правовую субъектность и не поддерживает международных отношений. К нему не приезжают главы других государств, он сам не выезжает за пределы, за исключением двух визитов в рамках ОДКБ в Таджикистан и Азербайджан (когда он летал к Алиеву, чтобы получить финансирование для своего выживания у власти).

Путин, как мы видим, категорически отказывается ехать к Лукашенко. Этого не произошло на саммите СНГ, не приехал он и в этот раз. Это очень четкий сигнал Лукашенко со стороны Путина, и это великолепно проведенная политическая игра в интересах России.

Но это негативный сигнал нашим украинским партнерам, что Лукашенко де-факто (...) признал Крым российским. Лукашенко попросился к Путину в Крым, чтобы он ему провел экскурсию. Он же не попросил Зеленского это сделать! Таким образом, он дал понять, кто является руководителем этой территории. Поэтому, фактически Лукашенко поменял свою политическую позицию и признал Крым частью Российской Федерации.

Александр Лукашенко и Владимир Путин / AP Photo

- Какая часть белорусского населения поддерживает интеграцию двух стран?

- Опросы общественного мнения разные. Конечно, сегодня говорить о социологии в Беларуси очень сложно, так как Лукашенко никогда не хотел иметь никаких социологических данных – он уничтожил всю систему, ведь ему нужны только те данные, которые отвечают его интересам. Если брать внешние социологические институты, то я бы сослался на ВЦИОМ, который опубликовал опрос, где 45 процентов белорусов выступают против создания Союзного государства, а 41 процент это поддерживает. При этом, квалифицированное большинство белорусов выступает против объединения Беларуси и России.

По другим опросам, которые раньше делались белорусским независимым институтом, только 5 процентов белорусов готовы рассматривать вариант вхождения в состав России.

- Пока Лукашенко на своем посту, может быть так, что Беларусь и Россия станут единым государством?

- Я думаю, что нет. (...) Белорусы не хотят быть частью Российской Федерации. Путину необходимо будет осуществить это только силовым методом, но я думаю, что он на это не пойдет. Хотя думаю, что будет происходить поглощение внутреннего суверенитета Беларуси: будут изыматься полномочия, секторы экономики и т. д.