В Англии поймали убийцу-некрофила. Он 12 лет надругался над трупами женщин и детей в моргах

Англичанин Дэвид Фуллер признался в убийстве двух девушек на суде, в ходе которого всплыли другие подробности его биографии. Оказалось, что он 12 лет надругался над трупами женщин и детей в моргах под Лондоном.

Британская общественность потрясена беспрецедентным злодеянием. Министр здравоохранения распорядился проверить все морги, а депутаты парламента потребовали общественного дознания.

Фуллер, которому сейчас 67 лет, работал в двух больницах графств Восточный Сассекс и Кент на юго-востоке Англии. Он предпочитал вечерние смены, а после работы, когда больница пустела, наведывался в морг.

В доме Фуллера следователи обнаружили миллионы фотографий и видео сексуального насилия над женскими трупами, включая трех девочек. По данным полиции, жертв - не меньше сотни.

Некрофилией в моргах Фуллер занимался с 2008 года по ноябрь 2020-го. И выяснилось это только после того, как он оказался в суде по обвинению в убийстве 25-летней Венди Нелл и 20-летней Каролин Пирс в городке Танбридж-Уэллс - уютной колонии обеспеченного среднего класса в часе езды от центра Лондона.

Пропуск технического работника больницы открывал Фуллеру двери моргов / фото KENT POLICE

Депутат британского парламента от этого округа Крег Кларк и семеро его коллег потребовали масштабного расследования.

"Британия не знала прецедентов издевательства над мертвыми такого масштаба, - возмутился Кларк. - Одна из этих больниц - совсем новая, с превосходной современной системой безопасности. Честно говоря, если подобное случилось там, это может повториться где угодно".

"Сейчас главное не только отправить Фуллера за решетку, желательно до конца дней его, но и серьезно задаться вопросом: как это могло произойти, и как сделать так, чтобы подобное не повторилось", - добавил он.

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