CNN: Глава ЦРУ в Москве предостерег от военных действий против Украины

Целью поездки главы ЦРУ в Москву было предупредить Кремль, что США следят за передвижениями войск РФ вблизи границы Украины, сообщает CNN. Вашингтон также опасается использования газа как рычага давления.

По информации американского телеканала CNN, директор ЦРУ Уильям Бернс посетил Москву по поручению главы Белого дома Джо Байдена несколько дней назад с целью предупредить Кремль, что США внимательно следят за наращиванием войск поблизости от украинской границы, и с намерением определить мотивы действий России. В статье, опубликованной на сайте телеканала в пятницу, 5 ноября, указывается со ссылкой на информированные источники, что на встречах с высокопоставленными российскими чиновниками глава ЦРУ пытался предостеречь Россию от планов по проведению каких-либо наступательных операций.

Отмечая, что США все больше беспокоит "нерегулярное перемещение российских войск и техники вблизи северной границы Украины", CNN передает, что "администрация Байдена в последние дни активизировала свои усилия по деэскалации растущей напряженности в отношениях между Москвой и Киевом". По сведениям собеседников издания, после встреч в России Бернс провел телефонную беседу с президентом Украины Владимиром Зеленским в попытке разрядить эту напряженность. Для поддержки этих усилий 4 ноября в Киев был направлен высокопоставленный сотрудник Госдепартамента.

РФ может использовать газ как рычаг давления

По информации CNN, Бернс также выразил опасение, что Москва близка к тому, чтобы использовать экспорт газа в качестве рычага давления на Украину и другие страны Европы, поскольку те, вероятно, зимой столкнутся с новым энергетическим кризисом.

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил 5 ноября о "необычности" "масштабов" и "размеров подразделений, которые мы наблюдаем" со стороны России.

1 ноября журнал Politico опубликовал спутниковые снимки, указывающие, как отмечалось в публикации, на то, что Россия перебрасывает войска и военную технику к границе с Украиной. На фотографиях, сделанных компанией Maxar Technologies, запечатлены бронетанковая техника и артиллерийские орудия вблизи Ельни.

Двумя днями ранее о новом наращивании российских войск на границе с Украиной написала газета The Washington Post, отметив, что действия Москвы вызвали обеспокоенность в США и Европе.

В ответ на эти публикации пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что передвижения российской военной техники по территории России является исключительно внутренним делом РФ, а официальный представитель МИД Мария Захарова назвала сообщения о перемещении российских войск к границе Украины "информационным залпом по истине".

DW