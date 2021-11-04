Как из подписчиков "Белсата" МВД Беларуси делает уголовников

Впервые в Беларуси признали экстремистским формированием "группу граждан, объединенных посредством интернет-ресурсов" иностранного СМИ. DW - о последствиях для подписчиков "Белсата".

МВД Беларуси 3 ноября в своем официальном Telegram-канале сообщило о признании экстремистским формированием и запрете деятельности "группы граждан, объединенных посредством интернет-ресурсов "Белсат". Это прецедент в отношении подписчиков СМИ. До этого такие решения принимали применительно к Telegram-каналам NEXTA-Live и NEXTA, каналу Светланы Тихановской и некоторым другим.

"Практика МВД вызывает оторопь"



В соответствии с законом "О противодействии экстремизму" предусмотрен судебный порядок признания экстремистскими определенных материалов или организаций, а вот для экстремистского формирования не нужен суд, достаточно решения МВД или КГБ. На этот аспект обращает внимание в интервью DW заместитель председателя Белорусской ассоциации журналистов, в прошлом адвокат Олег Агеев.

"Экстремистское формирование - это всегда группа людей, которые не объединены в какую-то организационную форму. Поэтому те формулировки, которые употребила белорусская власть применительно к данному случаю вызывают оторопь", - говорит представитель БАЖ. Эксперт видит угрозу в том, что сам факт прочтения, открытия или подписки на любой Telegram-канал может стать основанием для обвинения человека в совершении уголовного преступления.

Важная деталь: за распространение материалов, признанных судом экстремистскими, предусмотрена административная ответственность в виде крупного штрафа и конфискации предмета правонарушения, а "создание экстремистского формирования либо участие в нем" - это уже название статьи Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы.

О планах ГУБОПиКа



Начальник отдела главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК) МВД Вячеслав Орловский в интервью президентской газете "СБ. Беларусь сегодня" рассказал о намеченной правоприменительной практике: "Привлекать участников экстремистских формирований к уголовной ответственности будут точечно, с учетом роли каждого, опираясь на собранные доказательства".

Там же Орловский разъяснил, как в ГУБОПиК видят отличия для подписчиков: "Если у него (канала - Ред.) статус экстремистского формирования, то его подписчики действительно могут стать фигурантами уголовных дел. Что касается подписки на каналы, которые признаются экстремистскими материалами, то она пока не наказуема. Но при одном условии: если подписчик не оказывает поддержку в популяризации канала, то есть не репостит, не перечисляет денег, не сливает туда информацию".

"Это к праву не имеет никакого отношения", - считает Олег Агеев. По его словам, любой человек, находящийся под юрисдикцией белорусских властей рискует быть схваченным, произвольно задержанным, подвергнутым пыткам. "Такие "правовые" формулировки полностью развязывают руки силовикам, позволяют любого человека, который пользуется интернетом сделать уголовным преступником", - констатирует эксперт.

Белорусские власти признали проигрыш



Политолог Андрей Егоров, аналитик Центра европейской трансформации, в интервью DW высказал мнение, что такие действия властей свидетельствуют о том, что "они признали проигрыш в информационной сфере - они не могут конкурировать с независимыми СМИ", и их единственный способ противодействия заключается в угрозе физической расправы с людьми, которые производят и потребляют контент.

"Признание экстремистским формированием - это возможность давить физически на людей с тем, чтобы они не производили эту информацию, не выпускали, не читали и не распространяли ее. То есть они пытаются подавить виртуальный фронт за счет давления на людей в реальности", - считает эксперт.

По его мнению, правящий в Беларуси режим повышает ставки ответственности от штрафов до уголовных статей от отчаяния. "Мы разгромили Tut.by, посадили журналистов, мы ограничили распространение каналов, мы признали некоторые из них экстремистскими - но все равно подписчиков в Telegram у Zerkalo.io больше, чем у БелТА", - такова, по словам Андрея Егорова, логика властей. Политолог резюмирует: "Это попытка путем угроз добиться ситуации, чтобы люди боялись даже посмотреть в неправильную сторону".

И Агеев, и Егоров видят определенные аналогии с советским временем, когда люди боялись слушать зарубежные "голоса". Конечно, не каждый из пользователей захочет рисковать. "Но сокращение аудитории не будет драматическим, - считает Егоров. - Как только будет происходить что-то важное, людям будет нужна информация, и они пойдут за ней туда, где она есть".