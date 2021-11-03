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2021.11.03 18:49

Президент наложил вето на поправки к закону: тесты на COVID-19 останутся бесплатными

BNS, LRT.lt2021.11.03 18:49
Тест на COVID-19
Тест на COVID-19 / E. Blaževič/LRT nuotr.

Президент Литвы Гитанас Науседа в среду наложил вето на поправки к Закону о профилактике инфекционных заболеваний. Это означает, что тесты а COVID-19 для непривитых работников останутся бесплатными.

По словам главы государства, предусмотренное в законе регулирование может заметно ухудшить доступность обязательных тестов на COVID-19, а также снизит мотивацию людей тестироваться.

"В условиях чрезвычайной ситуации государство должно позаботиться об охране здоровья людей и обеспечить, чтобы прививки, тестирование и лечение были доступны для всех. Эти процессы нельзя противопоставлять друг другу", – сказал Г. Науседа для распространенного администрацией президента комментария.

Он также уверен, что такое решение будет способствовать дальнейшему разделению общества и снижению доверия к государству.

"Давайте не будем искать легких, но необоснованных решений. Давайте избегать разделяющих общество, снижающих доверие к государству практик. Давайте бороться с причинами нежелания прививаться, повышать сознательность людей", – сказал для пресс-релиза Г. Науседа.

Принятые по инициативе правительства в Сейме поправки к Закону о профилактике и контроле инфекционных заболеваний предусматривали, что непривитые работники, которые должны периодически тестироваться, с 1 декабря будут делать это на свои средства.

Работодатели не скрывают разочарования решением президента и даже предсказывают войну между правительством и президентом.

Сторонники поправок считают, что те, кто отказывается от вакцинации, не могут тестироваться за счет налогоплательщиков. В свою очередь оппоненты утверждают, что такие поправки являются дискриминационными и способствуют расколу в обществе.

Тест на COVID-19
Тест на COVID-19
1 / 1E. Blaževič/LRT nuotr.
Тест на COVID-19
# Литва
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