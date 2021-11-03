Валдасу Адамкусу исполняется 95 лет: Я не боюсь сказать, что в Литве не все в порядке

Экс-президенту Литвы, одному из самых популярных политиков Валдасу Адамкусу сегодня исполняется 95 лет.

«Я не боюсь сказать, что в Литве не все в порядке, вероятно, должно пройти еще десять лет, прежде чем мы сможем отдышаться и сказать: «Да, мы достигли того, чего достигли другие народы». На этом пути были трудности и препятствия, но мы не стоим на месте, я вижу некоторые улучшения и уверен, что Литва будет двигаться вперед», - заявил в среду журналистам бывший глава государства.

Он сказал, что регулярно следит за новостями и продолжает наблюдать нечестность, эксплуатацию, несправедливость, что «никому не делает чести».

«Есть яркие, радостные явления, я безмерно доволен укреплением наших позиций на международной арене», - сказал В. Адамкус.

В. Адамкус родился в Каунасе, он был президентом Литвы с 26 февраля 1998 г. до 25 февраля 2003 г. и с 12 июля 2004 г. по 12 июля 2009 г.

«За весь период нашей независимости были прекрасные достижения, но бывают моменты, когда я с болью в сердце слежу за происходящим, читая о том, что происходит, с болью в сердце переживаю, ведь Литва действительно могла бы этого избежать и двигаться вперед намного быстрее», - добавил он.

Бывший глава государства в среду встретился с нынешним лидером Литвы Гитанасом Науседой и его командой.

Валдас Адамкус отмечает 70-летие своей свадьбы с женой Альмой / BNS nuotr.

Политолог: это особый политик и человек

Политолог, бывший советник В. Адамкуса Лаурас Белинис в интервью русской службе Радио ЛРТ сказал, что В. Адамкус - особый политик и человек.

- Мой личный опыт работы с ним и последующее наблюдение подтверждает, что В. Адамкус в нашей политике всегда выступал человеком, старающимся найти баланс между разными силами, это он продолжает делать и сейчас. Балансируя между ними, он не проигрывает и не теряет своего лица, а совсем наоборот. В поиске баланса он находит пути, как заставить противоборствующие силы начать между собой диалог. Это не всегда получалось, но он всегда к этому стремился.

- Может быть, эта взвешенность, интеллигентность, уважительность ко всем сторонам и обеспечила популярность Адамкусу среди избирателей в течение многих лет?



Валдас Адамкус с женой Альмой / BNS nuotr.

- Несмотря на проблемы внутренней, внешней политики, проблемы межличностных отношений с политиками, В. Адамкус всегда придерживался очень мудрого правила: если обстановка накаляется и находится на грани конфликта, то он всегда решение вопроса переносил на час, на завтра, на утро.

Вот это умение вовремя остановиться является очень хорошим правилом для любого политика. Многих молодых политиков ведут эмоции, инерция, противостояние, амбиции, но со временем они понимают, что все их действия скорее навредили, чем были полезны. Он все время находится в тройке лидирующих политиков по рейтингам. Это, с одной стороны, удивляет, с другой стороны, я думаю, что так и должно быть.

Мы часто с ним выезжали в регионы и с командой опасались, чтобы он не устал, чтобы не произошло какое-то ЧП, потому что его всегда обступало множество людей, и он со всеми говорил, всех старался выслушать. Это было тяжело, поскольку людей с их бедами и вопросами было слишком много. Но он выдерживал до конца и после таких встреч он требовал решить все те вопросы, которые были подняты. Для нас это была сложная задача, вопросов были десятки и сотни.

- Действующий президент Гитанас Науседа говорил, что ориентируется на В. Адамкуса. Его стиль в качестве политического лидера похож на стиль Адамкуса?

-К сожалению, сложно найти похожих политиков. Хотя нынешний председатель Сейма Виктория Чмилите-Нильсен по своему характеру и типажу похожа на В. Адамкуса. На мой взгляд, со временем она может стать эквивалентом В. Адамкусу, благодаря своему отношению к политическим процессам и конфликтующим сторонам.