Польша и Литва могут стать новым газовым хабом для Евросоюза

Новый газопровод, связывающий энергосистемы двух стран, вынуждает «Газпром» вступать в конкурентную борьбу с другими поставщиками.

Европейская комиссия начала расследование по поводу возможных злоупотреблений на газовом рынке. Об этом на внеочередном совещании ЕС в Люксембурге, посвященном рекордному росту цен на энергоносители, сообщила комиссар по энергетике Кадри Симсон. Пока Еврокомиссия не указывает ни на одну из компаний и воздерживается от окончательных выводов.

По сообщениям Польского радио, Варшава была в числе тех, кто обращался с просьбой о проведении расследования, отмечая манипуляции российского газового монополиста «Газпрома». Речь, в частности, идет о неиспользовании в полной мере пропускной способности трубопроводов и приостановке дополнительных поставок газа в Европу, что, в свою очередь повышает цены на сырье.

Выступление еврокомиссара по энергетике прозвучало вскоре после того, как были завершены работы по прокладке трубопровода «Золотой шов», через Польшу соединяющий топливные сети Литвы с другими странами Евросоюза.

«Это проекты долгосрочного и системного характера»

Словацкий эксперт в области энергетики Карел Гирман (Karel Hirman) отмечает, что этот трубопровод прежде всего укрепляет физические соединения между разными системами газоснабжения европейского рынка. «Это укрепляет развитие внутреннего рынка и возможности торговли с газом внутри региональных рынков ЕС. Плюс укрепляет безопасность снабжения. Поэтому он был поддержан и в рамках программ ЕС из фондов ЕС», – подчеркнул Гирман в комментарии для Русской службы «Голоса Америки». И добавил, что «Золотой шов» не связан напрямую с решением диверсификации поставок на рынки Евросоюза. «Но в этом конкретном случае, он, несомненно, помогает распределению газа, который поступает на терминалы СПГ в Польши и Литве и одновременно подключает Литву и остальные две страны Балтии - члены ЕС – к трубопроводным сетям Польши и ЕС», – указывает эксперт.

Пока точно не известно, газом, купленным в какой стране будет наполняться новый трубопровод, который вступит в эксплуатацию в 2022 голу. Карел Гирман продолжает: «Внутри рынка ЕС торгуется газ разного происхождения, трейдеры делают обмены своим газом между разными региональными рынками. Повторю: у Литвы и Польши кроме трубопроводного газа российского происхождения есть и сжиженный природный газ от разных поставщиков – Норвегии, США, Катара и других. И все это торгуется в данном регионе».

Кроме того, Карел Гирман напомнил, что в конце нынешнего - начале будущего года в рамках той же программы будет открываться и трубопровод между Польшей и Словакией. «Это проекты долгосрочного и системного характера», – подчеркивает эксперт.

О важности подобных трубопроводных соединений говорит и тот факт, что Молдова, которая подверглась газовому шантажу со стороны России, закупила у Польши 1 миллион кубометров газа, - сообщил польский нефтегазовый концерн PGNiG.

«Для клайпедского терминала и для нового газопровода открываются большие возможности»

Бывший министр энергетики Литвы, а ныне – эксперт Европейской комиссии по вопросам энергетической безопасности Арвидас Секмокас (Arvydas Sekmokas) также отметил важность прокладки нового газопровода, особенно накануне наступления зимних холодов, когда в Европе нет уверенности в надежности поставок из России. По словам Секмокаса, «Газпром» играет в политические игры в надежде оказать давление на Евросоюз. «Газопровод между Литвой и Польшей увеличивает рынок. До сих пор клайпедский терминал и газопроводы Литвы обслуживали рынок только стран Балтии и Финляндии. А теперь рынок значительно увеличится, что намного улучшит ситуацию. Поэтому этот газопровод очень важен, ведь он усиливает энергетическую независимость региона», – сказал эксперт в беседе с корреспондентом Русской службы «Голоса Америки».

Арвидас Секмокас также указал, что на долю Литвы приходится лишь одна треть нового газопровода, тогда как по территории Польши пролегают две трети. «Наполнять трубу будет газ из разных источников. В клайпедский порт поставляется по долгосрочным контрактам газ из Норвегии, а по спотовым контрактам – из США, Северной Африки. А с американской компанией Cheniere Energy шли переговоры по долгосрочным контактам еще на стадии планирования клайпедского терминала, который, конечно же, будет задействован при заполнении этого газопровода», – уверен собеседник «Голоса Америки».

Он также не исключил и участие «Газпрома» в общем объеме «голубого топлива» для нового трубопровода. «В настоящее время небольшие поставки природного газа приходят из Выборга на малых танкерах. Но самое главное – на клайпедском терминале есть конкуренция по ценам поставок, и она, безусловно, заставляет всех поставщиков, в том числе – и российского монополиста, следить за мировыми ценами. Однако, я предполагаю, что главная часть газа будет из Норвегии, потому что с ней заключены долгосрочные контракты.

Наконец, Польша планирует до 2050 года удвоить потребление природного газа. Поэтому для клайпедского терминала и для нового газопровода открываются большие возможности, потому что они будут до отказа заполнены поставками газа из разных стран, и в значительной мере – из США», – заключает эксперт Еврокомиссии по вопросам энергетической безопасности.

«Рыночная цена будет такой, по какой газ покупает весь европейский континент»

Преподаватель Института международных отношений и политических наук Вильнюсского университета, бывший замминистра энергетики Литвы Ромас Швядас (Romas Švedas) считает, что чем шире у стран-покупательниц газа выбор экспортеров, тем больше у них энергетической независимости. «Литва очень долго была зависима от единственного поставщика как газа, так и электричества, поэтому нынешние альтернативы очень важны. И прежде всего – для того, чтобы в Литве были созданы возможности учредить рынок (газа), и он был бы не только на бумаге, но и начал бы работать на практике. Литва и балтийские страны – это маленькая территория, и сообщить о том, что мы намерены создать собственный рынок очень легко. Но осуществить это гораздо сложнее», – сказал он в беседе с корреспондентом Русской службы «Голоса Америки».

По мнению Швядаса, газовое соединение между Литвой и Польшей нужно рассматривать в контексте клайпедского терминала по приему сжиженного газа и трубопровода между Эстонией и Финляндией. Таким образом, получается общая энергосистема стран Балтии со Скандинавией и с континентальной Европой. «Еще важно подчеркнуть, что три балтийские сраны не только создали общую газовую систему, но и подготовили правовую базу, позволяющую торговать газом, как у себя, так и с соседними странами – Польшей и Финляндией», – добавил литовский эксперт.

После начала функционирования клайпедского терминала по приему СПГ, цена на газ для Литвы снизилась примерно на 20%. Упомянув об этом, Ромас Швядас, вслед за Арвидасом Секмокасом подчеркнул пользу конкуренции среди продавцов газа и выразил сожаление, что такая конкуренция отсутствует на украинском газовом рынке. «Что же касается возможности снижения для нас цены после ввода в эксплуатацию газопровода между Литвой и Польшей, то я сказу так: это будет рыночная цена, и она будет такой, по какой газ покупает весь европейский континент. Потому что раньше Литва, которая всегда была хорошим клиентом, исправно платила и не имела задолженностей, страдала от несправедливой цены, потому что единственный поставщик злоупотреблял своим монопольным положением.

А теперь “Газпром”, если он хочет продавать газ в этом регионе, должен конкурировать с другими поставщиками», – подытожил Ромас Швядас.

«Господин Путин ведет большую игру, чтобы повязать Европу долгосрочными договорами»

Журналист польского экономического портала WNP.PL Кшиштоф Щепанек (Krzysztof Szczepanik) является автором ряда статей по теме энергопоставок. В беседе с корреспондентом Русской службы «Голоса Америки» он привел следующие цифры: в настоящее время Литва потребляет ежегодно 2 млрд кубометров газа. В то же время, по газопроводу из России, проложенному еще в советские времена, она может получать до 5 млрд кубометров в год, и столько же – через терминал Independence. «Теоретически, у Литвы остается 8 миллиардов газа. И “Газпром” не имеет возможности давить на Литву, потому что она в любой момент может отказаться от российского направления покупок газа», – отметил польский эксперт.

И продолжил: «В Польше ситуация немного другая. Она добывает со своих месторождений 5 миллиардов кубометров газа, и еще 6–7 миллиардов – через терминал в Свиноуйсьце. В сумме получается 12 миллиардов, и потребляет Польша в год, примерно 15 миллиардов кубометров газа. Значит, нужно где-то купить недостающие 3 миллиарда. Но сейчас идет строительство подводного трубопровода из Норвегии. Так что оказывается, что и Польша, и Литва могут быть региональным газовым хабом».

Кшиштоф Щепанек отметил, что укладка польско-литовского трубопровода могла бы осуществиться и раньше. «Но дело в том, что между нашими странами шла негласная игра: кто из них будет “главным” в этом хабе, и откуда будет идти газ: из Польши в Литву, или из Литвы в Польшу. Но, в принципе, изменить направление газа через имеющийся трубопровод – не проблема», – рассказал собеседник «Голоса Америки».

Он также упомянул о заключенном недавно договоре на поставку газа из Польши в Молдову через территорию Украины. «Это – сигнал для “Газпрома”, что существуют и такие возможности. Можно увидеть, что господин Путин ведет большую игру, чтобы повязать Европу долгосрочными договорами, потому что только они не позволяют моментально менять направления покупки газа. А Европа заинтересована в том, что таких хабов, как в Польше и Литве было больше.

А “Газпром” отправляет газ в Европу в допустимо минимальном объеме с тем, чтобы ставить свои условия. Например, Москва настаивает, чтобы страны Евросоюза, такие, как Германия, не имели права продавать излишки покупаемого российского газа дальше. И продавливает свои газопроводы, вроде “Северного потока-2”», – резюмирует Кшиштоф Щепанек.



"Голос Америки"

