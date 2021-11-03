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2021.11.03 10:15

Интерпол отказался разыскивать Светлану Тихановскую

Deutsche Welle2021.11.03 10:15
C. Тихановская
C. Тихановская / D. Umbraso/LRT nuotr.

Международная организация уголовной полиции в лице главы национального центрального бюро Интерпола в РБ Медведева объявила о невозможности использования своих каналов для розыска экс-кандидата в президенты Беларуси.

Интерпол считает невозможным использование своих каналов для международного розыска экс-кандидата на пост президента Беларуси Светланы Тихановской. Об этом во вторник, 2 ноября, в Минске во время своего выступления в эфире телеканала "Беларусь-1" заявил глава национального центрального бюро Интерпола в РБ Дмитрий Медведев.

Как сообщил Медведев, такое решение принято специальной рабочей группой Интерпола после изучения материалов, предоставленных возглавляемым им белорусским отделением этой международной организации. При этом он указал, что Интерпол никогда не ставил под сомнение законность уголовных дел, которые были возбуждены в Беларуси.

Решение по поиску Тихановской является исключительно следованием тем правилам и нормам, которые существуют в Интерполе, подчеркнул Медведев.

Тихановская включена в список лиц, причастных к терроризму

В начале апреля КГБ Беларуси включил Тихановскую, члена президиума Координационного совета белорусской оппозиции Павла Латушко и еще 15 граждан в список лиц, причастных к террористической деятельности. В отношении нее возбуждены уголовные дела. Генеральная прокуратура Беларуси сочла ее причастной к подготовке "взрывов и поджогов на территории столицы и других городов".

Deutsche Welle

C. Тихановская
C. Тихановская
1 / 1D. Umbraso/LRT nuotr.
C. Тихановская
# В мире# Беларусь
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