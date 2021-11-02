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2021.11.02 12:18

Участники саммита СОР26 начали встречу с громких, но отдаленных обещаний

BBC News
BBC News Русская служба2021.11.02 12:18
Участники климатического саммита в Глазго смотрят обращение королевы
Участники климатического саммита в Глазго смотрят обращение королевы / фото REUTERS

Первый день климатического саммита COP26 в Глазго завершился совместным заявлением 100 мировых лидеров, пообещавших к 2030 году полностью остановить вырубку лесов на планете и, где это возможно, восстановить лесные массивы. В своих планах они опираются на поддержку государственных и частных фондов, выразивших готовность инвестировать в проект 19 млрд долларов.

Президент США Джо Байден в своем выступлении извинился перед участниками саммита за своего предшественника Дональда Трампа, который за время своего срока в Белом доме вывел США из Парижского соглашения по климату из экономических соображений.

Байден убежден, что борьба с изменениями климата, напротив, открывает огромные экономические перспективы, так как разработка новых технологий гарантирует создание миллионов рабочих мест. При этом никаких конкретных планов в сфере спасения климата американская делегация не представила.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди сообщил саммиту, что его страна сможет полностью покончить с выбросами парниковых газов к 2070 году, а уже к концу этого десятилетия будет получать половину своей энергии из возобновляемых источников.

Индия - третья в мире страна по объемам выбросов парниковых газов после США и Китая, и сейчас она впервые обозначила свои цели и временные рамки в борьбе с глобальным потеплением. Вьетнам обещает сократить выбросы до нуля к 2050 году, Бразилия - на 50% к концу десятилетия.

Однако Нарендра Моди подчеркнул, что развивающимся странам нужна поддержка, и призвал саммит рассмотреть выделение им одного триллиона долларов.

Также в первый день саммита к его участникам с видеопосланием обратилась королева Елизавета II. Она призвала мировых лидеров забыть на время о политике и сообща проявить истинную государственную мудрость, от которой зависит будущее нашей планеты. Ранее, в октябре, достоянием общественности стала фраза королевы о том, что ее раздражают политики, которые много говорят о климате, но ничего не делают. Об этом она говорила со своим сыном, принцем Чарльзом, в кулуарах валлийского парламента, не заметив включенного рядом микрофона.

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BBC News
Участники климатического саммита в Глазго смотрят обращение королевы
Участники климатического саммита в Глазго смотрят обращение королевы
1 / 1фото REUTERS
Участники климатического саммита в Глазго смотрят обращение королевы
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