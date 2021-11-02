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2021.11.02 12:09

На польско-белорусской границе обнаружено тело мертвого гражданина Ирака

DW2021.11.02 12:09
Для застрявших на польско-белорусской границе мигрантов ситуация в преддверии зимы становится катастрофической
Для застрявших на польско-белорусской границе мигрантов ситуация в преддверии зимы становится катастрофической / AP nuotr.

Обнаруженный на границе Польши и Беларуси мужчина стал уже десятым мигрантом, погибшим здесь за период с лета нынешнего года.

Еще один мертвый мигрант обнаружен на польско-белорусской границе. Им оказался гражданин Ирака, который стал уже десятым по счету мигрантом, погибшим в пограничной зоне за период с лета нынешнего года, сообщило в понедельник, 1 ноября, информационное агентство AFP. На польской стороне границы уже несколько недель действует режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Варшава обвиняет белорусского правителя Александра Лукашенко в намеренной незаконной переправке мигрантов в ЕС с целью оказания политического давления.

Минск обвиняют в создании условий для нелегальной миграции

В заявлении белорусских пограничников говорится, что мужчина умер на территории Польши в пятницу, 29 октября, предварительно перейдя границу с территории Беларуси. Согласно их утверждениям, польские пограничники заставили других мигрантов перенести тело гражданина Ирака обратно на белорусскую сторону границы.

Официальный представитель польской пограничной службы отверг эту версию. "Если бы такой инцидент произошел на польской стороне, польская пограничная служба сообщила бы об этом", - заявил он газете Gazeta Wyborcza. На запрос, с которым до этого обратилось информагентство AFP, польская пограничная служба не ответила.

В последние месяцы тысячи мигрантов из Африки и Ближнего Востока прибыли в страны ЕС - Польшу, Латвию и Литву - через Беларусь. ЕС обвиняет белорусского правителя Лукашенко в обеспечении условий для нелегальной миграции в качестве ответной меры на санкции Брюсселя в отношении Минска, введенные после прошлогодних президентских выборов в Беларуси, которые сопровождались обвинениями в массовых фальсификациях и последующим жестоким подавлением акций протеста силами безопасности.

Для мигрантов ситуация становится катастрофической

Для мигрантов, застрявших в районе польско-белорусской границы, ситуация является катастрофической – в том числе, из-за наступающих холодов. Многие беженцы утверждают, что белорусские силовики вынуждают их пересекать границу с Польшей. А польские пограничники отправляют беженцев обратно в Беларусь, иногда - с применением силы.

В пятницу, 29 октября, польский парламент дал зеленый свет на строительство укрепленного заграждения на границе с Беларусью. Барьер должен протянуться более чем на 100 километров вдоль восточной внешней границы ЕС. В последние недели Варшава уже разместила тысячи солдат на границе, возвела забор из колючей проволоки, объявила в приграничной зоне режим ЧС и легализовала возвращение назад мигрантов, обнаруженных на границе.

DW

Для застрявших на польско-белорусской границе мигрантов ситуация в преддверии зимы становится катастрофической
Для застрявших на польско-белорусской границе мигрантов ситуация в преддверии зимы становится катастрофической
1 / 1AP nuotr.
Для застрявших на польско-белорусской границе мигрантов ситуация в преддверии зимы становится катастрофической
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