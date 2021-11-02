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2021.11.02 09:05

В России отказались раскрывать протоколы судебных троек, "чтобы не разжигать ненависть"

Радио «Cвобода»2021.11.02 09:05
Обстановка в кабинете работника НКВД (музейная экспозиция)
Обстановка в кабинете работника НКВД (музейная экспозиция) / Wikipedia

Региональные управления ФСБ отказываются раскрывать архивы с протоколами заседаний особых троек НКВД, ссылаясь на то, что документы могут содержать информацию, разжигающую расовую, национальную и религиозную ненависть. Об этом пишет газета "Коммерсантъ".

Издание ссылается на историка Сергея Прудовского, запрашивающего протоколы троек у региональных управлений ФСБ. Выяснилось, что в ряде регионов эти документы о так называемых национальных операциях НКВД все ещё не рассекречены, хотя указ об этом подписал ещё в 1992 году президент России Борис Ельцин.

Только после запросов исследователя УФСБ начали проводить процедуру рассекречивания. Однако получить документы Прудовскому так и не удалось — в спецслужбе утверждают, что доступ к протоколам заседаний ограничен. Обжалуя эти решения в Ивановской и Тульской областях, Прудовский столкнулся с тем, что представители спецслужбы заявляют в судах, что текст документов может повлечь разжигание национальной, расовой или религиозной ненависти или вражды.

Подразделения ФСБ ещё в семи регионах, — Ингушетии, Чечне, Кабардино-Балкарии, Курской, Нижегородской, Орловской и Самарской областях, — заявили, что у них нет протоколов особых троек. В Бурятии сообщили, что у них есть лишь часть протоколов, в Башкирии — что документы находятся в архивных уголовных делах.

Прудовский считает, что ситуация с документами указывает на то, что в ходе национальных операций было репрессировано больше жителей СССР, чем предполагалось ранее. За два месяца 1938 года через особые тройки прошли дела примерно 108 тысяч граждан Союза, почти 70 процентов были приговорены к расстрелу.

Во многих республиках процент был ещё выше, например, в Казахстане были расстреляны 89 процентов осуждённых. Поток репрессируемых был так велик, что с ним, даже с ускоренной процедурой принятия решений, не справлялись судебные органы и центральный аппарат НКВД.

Радио Свобода

Обстановка в кабинете работника НКВД (музейная экспозиция)
Обстановка в кабинете работника НКВД (музейная экспозиция)
1 / 1Wikipedia
Обстановка в кабинете работника НКВД (музейная экспозиция)
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