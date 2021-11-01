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2021.11.01 10:34

Президент примет участие в конференции по изменению климата в Глазго

BNS, Би-би-си2021.11.01 10:34
Гитанас Науседа
Гитанас Науседа / R. Dačkaus/ LR Prezidentūros kanceliarijos nuotr.

Президент Литвы Гитанас Науседа отправится в Глазго, где примет участие в 26-й Всемирной конференции по климату (COP26).

Как отмечается в пресс-релизе президентского офиса, Г. Науседа на встрече мировых лидеров в Глазго расскажет о мерах, которые принимает Литва для содействия решению глобальной проблемы.

«Президент едет туда с идеей зеленой Литвы, которая ему очень дорога, и, естественно, его речь будет сфокусирована на том, как достичь климатически нейтральной экономики. Как и весь Европейский Союз, Литва намерена сделать это в 2050 году. Это амбициозная задача, но мы должны к ней стремиться, потому что это еще и возможность инвестировать в новые, зеленые технологии», - сказала в интервью Радио LRT советник президента Аста Скайсгирите.

Как отмечает Би-би-си, основная цель встречи в Глазго – подведение первых итогов выполнения Парижского соглашения по климату, подписанного в 2015 году. Саммит был отложен на год из-за пандемии и станет самым крупным постковидным международным форумом. В городе предприняты беспрецедентные меры безопасности.

Протесты в Глазго
Протесты в Глазго / AP nuotr.

В первые два дня запланированы личные встречи глав стран-членов Большой двадцатки – ведущих экономик мира. Они обсудят, в какой степени каждая из стран выполнила обязательства по выполнению основных пунктов Парижского соглашения, которые заключаются в снижении выбросов парниковых газов, наращивании производства возобновляемой энергии, удержании повышения глобальных температур и выделении средств бедным странам на борьбу с изменениями климата.

Саммит продлится почти две недели – с 1 по 12 ноября. Ему придается огромное значение, но многие эксперты не ждут никакого прорыва. По их словам, в настоящий момент приоритетом для многих правительств является борьба с экономическими последствиями пандемии коронавируса и выход из сложившегося энергетического кризиса.

Саммит в Глазго – самое масштабное международное мероприятие, когда-либо проводившееся в Великобритании. В понедельник вечером гостей ждет королевский прием, устраиваемый принцем Чарльзом и герцогиней Корнуольской, а также герцогом и герцогиней Кембрижскими. Королева Елизавета II передаст гостям записанное видеообращение.

Гитанас Науседа
Протесты в Глазго
Гитанас Науседа
Гитанас Науседа
1 / 2R. Dačkaus/ LR Prezidentūros kanceliarijos nuotr.
Протесты в Глазго
Протесты в Глазго
2 / 2AP nuotr.
Гитанас Науседа
Протесты в Глазго
# Литва
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