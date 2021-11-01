В Литве – 1 853 случая коронавируса, скончалось 33 человека

По сообщению департамента статистики, в Литве зафиксировано 1 853 случая коронавируса, умерло 33 человека, 23 из которых не были вакцинированы или были вакцинированы неполностью.

От COVID-19 вчера было вакцинировано только 588 человек, 248 из которых были вакцинированы третьей бустерной дозой вакцины.

Вся территория Литвы по-прежнему остается в черной цветовой зоне.

Машина скорой помощи / D. Umbraso/LRT nuotr.

Уровень заболеваемости в стране продолжает расти: среднесуточный показатель за 14 дней достиг отметки 1 449,8 случая на 100 тысяч жителей. Семидневный показатель положительных диагностических тестов вырос до 15,1 процента.

Общее количество прошлых/настоящих случаев заражения с начала пандемии составляет 410 580 (из них 400 792 случая подтверждены лабораторным путем).

Количество выздоровевших от коронавируса составляет с начала пандемии 364 027 человек.

Отделение для больных коронавирусом в Каунасской больнице / Sauliaus Tvirbuto / LSMU Kauno ligoninės nuotr.

В настоящее время, по данным департамента статистики, больны 32 655 человек.

С диагнозом COVID-19 в минувшие сутки было госпитализировано 158 человек.

Из 2 498 больничных коек, отведенных для зараженных коронавирусом, в настоящее время заняты 1882.