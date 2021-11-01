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2021.11.01 06:50

«Жуткая» ночь на Ужуписе: берег Вильняле выложили светящимися тыквами

LRT.lt2021.11.01 06:50
«Жуткая» ночь на Ужуписе
«Жуткая» ночь на Ужуписе / E. Blaževič/LRT nuotr.

В воскресенье вечером жители Вильнюса собрались на Ужуписе, чтобы поглазеть на десятки светящихся тыкв.

Ожидается, что в следующем году местом проведения акции вновь станет сквер Йонаса Мякаса, а пока там завершаются строительные работы, основными точками тыквенной экспозиции остаются «Galeros». Именно сюда приглашались все, кто хотел весело провести ночь Хэллоуина или спокойно полюбоваться морем из светящихся тыкв.

«Жуткая» ночь на Ужуписе
«Жуткая» ночь на Ужуписе / E. Blaževič/LRT nuotr.

Эта традиция уже в четвертый раз радует жителей и гостей Ужуписа. Координатор художественного инкубатора Ужуписа Диана Романовска отмечает, что тыквенная тропа становится одним из самых долгожданных зрелищ на Ужуписе.

«Жуткая» ночь на Ужуписе
«Жуткая» ночь на Ужуписе / E. Blaževič/LRT nuotr.

«Праздник, возникший по инициативе жителей Ужуписа, прижился и с каждым годом привлекает все больше и больше посетителей. Казалось бы, тыквы – они везде тыквы, и подобные экспозиции могут проводиться в любых других местах, но именно на Ужуписе они сияют как-то иначе: более ностальгично, более артистично, в каком-то смысле – и более иронично. Ни для кого не секрет, что Ужупис придает своеобразный привкус любой эмоции или явлению», - говорит Д. Романовска.

«Жуткая» ночь на Ужуписе
«Жуткая» ночь на Ужуписе / E. Blaževič/LRT nuotr.

Организаторы обращают внимание на то, что вырезание тыквы может стать неожиданным открытием даже для тех, кто не чувствует в себе творческой жилки: «Не все решаются нарисовать картину или отлить скульптуру, но вырезать тыкву – это не менее креативное и довольно веселое занятие, результат которого гарантирует хорошее настроение и одновременно позволяет ощутить, какое удовлетворение приносит творческий процесс как таковой. Ведь все, что создано своими руками, обладает невероятно хорошей энергетикой», - говорит Д. Романовска.

«Жуткая» ночь на Ужуписе
«Жуткая» ночь на Ужуписе / E. Blaževič/LRT nuotr.
«Жуткая» ночь на Ужуписе
«Жуткая» ночь на Ужуписе
«Жуткая» ночь на Ужуписе
«Жуткая» ночь на Ужуписе
«Жуткая» ночь на Ужуписе
«Жуткая» ночь на Ужуписе
«Жуткая» ночь на Ужуписе
«Жуткая» ночь на Ужуписе
«Жуткая» ночь на Ужуписе
«Жуткая» ночь на Ужуписе
1 / 17E. Blaževič/LRT nuotr.
«Жуткая» ночь на Ужуписе
«Жуткая» ночь на Ужуписе
2 / 17E. Blaževič/LRT nuotr.
«Жуткая» ночь на Ужуписе
«Жуткая» ночь на Ужуписе
3 / 17E. Blaževič/LRT nuotr.
«Жуткая» ночь на Ужуписе
«Жуткая» ночь на Ужуписе
4 / 17E. Blaževič/LRT nuotr.
«Жуткая» ночь на Ужуписе
«Жуткая» ночь на Ужуписе
5 / 17E. Blaževič/LRT nuotr.
«Жуткая» ночь на Ужуписе
«Жуткая» ночь на Ужуписе
6 / 17E. Blaževič/LRT nuotr.
«Жуткая» ночь на Ужуписе
«Жуткая» ночь на Ужуписе
7 / 17E. Blaževič/LRT nuotr.
«Жуткая» ночь на Ужуписе
«Жуткая» ночь на Ужуписе
8 / 17E. Blaževič/LRT nuotr.
«Жуткая» ночь на Ужуписе
«Жуткая» ночь на Ужуписе
9 / 17E. Blaževič/LRT nuotr.
«Жуткая» ночь на Ужуписе
«Жуткая» ночь на Ужуписе
10 / 17E. Blaževič/LRT nuotr.
«Жуткая» ночь на Ужуписе
«Жуткая» ночь на Ужуписе
11 / 17E. Blaževič/LRT nuotr.
«Жуткая» ночь на Ужуписе
«Жуткая» ночь на Ужуписе
12 / 17E. Blaževič/LRT nuotr.
«Жуткая» ночь на Ужуписе
«Жуткая» ночь на Ужуписе
13 / 17E. Blaževič/LRT nuotr.
«Жуткая» ночь на Ужуписе
«Жуткая» ночь на Ужуписе
14 / 17E. Blaževič/LRT nuotr.
«Жуткая» ночь на Ужуписе
«Жуткая» ночь на Ужуписе
15 / 17E. Blaževič/LRT nuotr.
«Жуткая» ночь на Ужуписе
«Жуткая» ночь на Ужуписе
16 / 17E. Blaževič/LRT nuotr.
«Жуткая» ночь на Ужуписе
«Жуткая» ночь на Ужуписе
17 / 17E. Blaževič/LRT nuotr.
«Жуткая» ночь на Ужуписе
«Жуткая» ночь на Ужуписе
«Жуткая» ночь на Ужуписе
«Жуткая» ночь на Ужуписе
«Жуткая» ночь на Ужуписе
«Жуткая» ночь на Ужуписе
«Жуткая» ночь на Ужуписе
«Жуткая» ночь на Ужуписе
«Жуткая» ночь на Ужуписе
«Жуткая» ночь на Ужуписе
«Жуткая» ночь на Ужуписе
«Жуткая» ночь на Ужуписе
«Жуткая» ночь на Ужуписе
«Жуткая» ночь на Ужуписе
«Жуткая» ночь на Ужуписе
«Жуткая» ночь на Ужуписе
«Жуткая» ночь на Ужуписе
# Литва
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