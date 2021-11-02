Дарюс Мяшкаускас: Сходство «Бориса Годунова» с сегодняшней Россией бросается в глаза

Актер Дарюс Мяшкаускас встречает нынешнюю осень в Клайпедском драматическом театре пятью ролями в премьерных спектаклях и спектаклях, отложенных из-за пандемии. В том числе – главной ролью в спектакле Яна Клаты «Борис Годунов» по одноименной драме Александра Пушкина. В интервью Радио LRT актер говорит, что тематика этого спектакля очень перекликается с современными реалиями.

Актер убежден, что сходство «Бориса Годунова» и сегодняшних отношений с Россией просто бросается в глаза. «Отношения с Россией, с российской историей, схемы в отношениях власти и общества – абсолютно те же самые», - говорит он.

«В спектакле Борис Годунов – заложник общественного мнения: общественность убеждена, что он убийца, что он убил царевича Дмитрия или тот был убит по его приказу. И это мнение оказывается сильнее реальности».

„Irano konferencija“. Darius Meškauskas / G. Jauniškio nuotr.

Д. Мяшкаускас говорит, что в спектакле «Борис Годунов» он пытается расширить границы главного героя, так называемые ножницы возможностей персонажа. «Вместе с режиссером я поставил целью передать, что мой персонаж не заказывал убийства царевича Дмитрия», - говорит актер.

«В этом смысле он не виновен. Может быть, он испытывает угрызения совести из-за того, что царевич умер, а он его не защитил. Потому что, говоря современным языком, его долг – быть телохранителем царевича. В этом его вина. Но, с другой стороны, он и так поубивал немало людей, что было в порядке вещей в той исторической ситуации.

Я прочитал в одном из информационных порталов, что у британцев есть доказательства того, что убийство Скрипалей и Литвиненко – дело рук российских властей. Тому есть доказательства. Так чем же мы отличаемся от той эпохи? Ничем. То же самое и с возведением границы между Литвой и Россией. Там тоже в тексте написано, что необходимо принять меры к тому, чтобы человек не перешел границу. Чтобы даже заяц из Польши к нам не пробежал, чтобы даже ворона из Кракова не пролетела. Эти актуалии просто бросаются в глаза!» - говорит актер.

Darius Meškauskas / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

То, что происходит на сцене, провоцирует зрительское воображение, считает Д. Мешкаукас. По его словам, театр – как Бог, ответы не раздает. Искусство не обязано отвечать на вопросы, искусство должно задавать вопросы, и каждый должен находить ответы для себя самостоятельно.

Полностью интервью с актером Д. Мяшкаускасом слушайте в радиозаписи (на литовском языке):