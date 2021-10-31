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2021.10.31 09:25

Пограничная служба: в минувшие сутки в Литву не пропущен 31 мигрант

LRT.lt2021.10.31 09:25
Граница
Граница / Jurgos Bakaitės/LRT nuotr.

По сообщению Службы охраны государственной границы, в минувшие сутки, с полуночи субботы до полуночи воскресенья, пограничники не пропустили 31 мигранта, пытавшегося пробраться в Литву со стороны Беларуси в неустановленных для этого местах.

В пятницу не было пропущено 111 мигрантов со стороны Беларуси, в четверг пограничники преградили путь 186 мигрантам, в среду – 113-ти, во вторник – 96-ти, в понедельник – 120-ти, в воскресенье – 67-ми.

Пропущенных в Литву про гуманитарным причинам в минувшие сутки не было.

Граница
Граница / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

С начала августа, когда пограничники получили право не пропускать мигрантов, пытающихся пройти в неустановленных местах, сотрудники службы развернули 5 336 таких иностранцев.

Литовские пограничники и военнослужащие, приданные им в помощь, в минувшие сутки не применяли служебного оружия, не прибегали к специальным средствам или к мерам физического принуждения. Пограничный контроль на литовской стороне осуществляется в усиленном режиме.

Граница
Граница
Граница
Граница
1 / 2Jurgos Bakaitės/LRT nuotr.
Граница
Граница
2 / 2J. Stacevičiaus/LRT nuotr.
Граница
Граница
# Литва
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